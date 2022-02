MTV Cribs Italia è un docu-reality in onda su MTV, giunto alla seconda stagione.

Anche in questa edizione, il pubblico scoprirà tutti i segreti delle case di talent, celebrities e artisti, provenienti dal mondo del web, della musica, dello sport e non solo. Mostrando la loro casa, inoltre, i vip racconteranno qualcosa in più riguardo la loro vita e la loro quotidianità.

MTV Cribs Italia è una produzione ViacomCBS International Studios, realizzata per MTV in collaborazione con Stand By Me.

MTV Cribs Italia 2022: quando va in onda

La seconda stagione del programma di MTV andrà in onda dal 16 febbraio 2022, ogni mercoledì, alle ore 21 su MTV (canale 131 di Sky).

Per quanto riguarda lo streaming, il programma sarà visibile su NOW.

Ogni settimana andranno in onda due puntate.

MTV Cribs Italia 2022: protagonisti

I protagonisti della seconda stagione del programma saranno il cantante Riki, l’attrice hard Valentina Nappi, gli influencer Veronica Ferraro, Ludovica Pagani con Elettra Lamborghini, Nina Rima, Ambra Cotti con Elisa Maino, Andrea Damante e Elisa Visari, il campione olimpico Marcell Jacobs, l’ex calciatore Antonio Cassano con la moglie Carolina Marcialis, le coppie vip Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi e la cantante Baby K.

A dicembre, è andata in onda una puntata speciale che ha visto protagonista Marcelo Burlon.

MTV Cribs Italia 2022: puntate

Le puntate della seconda stagione del programma saranno in totale 14.

Prima e Seconda Puntata: 16 febbraio 2022

Il protagonista della prima puntata sarà Riki, cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi che ha partecipato anche a Sanremo 2020.

Riki, oltre ad essere un cantante, è anche un esperto di design. Oltre ad aver studiato allo IED di Milano, il cantante ha vinto diversi concorsi tra i quali il Compasso D’Oro.

La protagonista della seconda puntata, invece, sarà una delle attrice hard italiane più conosciute anche a livello internazionale, Valentina Nappi.

MTV Cribs Italia 2022: social

La seconda stagione di MTV Cribs sarà presente sulle piattaforme social di MTV con anteprime, contenuti originali e format video esclusivi che coinvolgeranno i protagonisti delle puntate.

Su profili social ufficiali di MTV Italia, sarà disponibile una serie spin-off esclusiva, Caccia al Tesoro, che vedrà i vip di MTV Cribs Italia nel ruolo di giocatori. MTV, infatti, prima di salutare i protagonisti di ogni puntata ha lasciato loro un regalo, nascondendolo, però, nella loro casa.

Gli hashtag ufficiali del programma sono #MTVCribs e #MTVCribsItalia.