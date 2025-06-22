Monica Maggioni: età, studi, vita privata e carriera della giornalista Rai

Da molti anni ormai Monica Maggioni è uno dei volti più noti del giornalismo televisivo. L’ex Presidente Rai ha una lunga esperienza nelle zone di guerra.

Chiusura di stagione da record per Monica Maggioni con il suo In mezz’ora, il talk show che analizza i temi chiave della settimana attraverso interviste faccia a faccia ai protagonisti. L’ex direttrice del Tg1 ha portato il programma ereditato da Lucia Annunziata a toccare l’11,7% di share, raggiungendo 1 milione e 270 mila spettatori.

Nelle prossime settimane Monica Maggioni continuerà ad andare in onda con la sua squadra di giornalisti alle 14:30 della domenica con cinque puntate speciali di Newsroom doc. Ecco quello che c’è da sapere su carriera, studi e vita privata della giornalista milanese, primo volto femminile in assoluto a dirigere il telegiornale della prima rete Rai.

Monica Maggioni, studi e carriera delle celebre giornalista Rai

Monica Maggioni nasce a Milano il 20 maggio 1964. Il padre è un sindacalista, operaio alla Pirelli, la madre segretaria. Si laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e nel 1992 entra in Rai dopo aver vinto un concorso pubblico per il primo Master della Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia.

Una curiosità: è stata la stessa Monica Maggioni a raccontare al Corriere della Sera che fu la madre a iscriverla segretamente al concorso Rai per assumere giovani giornalisti («Sono arrivata in Rai grazie all’unica volta che mia mamma si immischiò nei fatti miei»), vincendo il suo scetticismo sulla possibilità di poter entrare nell’azienda pubblica.

Per due anni, tra il 1994 e il 1996, Monica Maggioni lavora nella redazione di Euronews, primo canale all-news europeo, con sede in Francia, a Lione. Una volta rientrata in Rai, comincia a occuparsi del settimanale del Tg1, TV7. Successivamente si dedica alla sezione esteri. Documenta i fatti drammatici della seconda intifada in Israele e nel 2003 è l’unica giornalista italiana embedded in Iraq, ovvero aggregata all’esercito americano nel corso della seconda Guerra del Golfo.

Per tre mesi la giornalista vive accanto ai militari statunitensi durante l’avanzata dal Kuwait fino alla capitale irachena. Nel maggio 2003 arriva a Baghdad dove inizia la copertura regolare delle tormentate vicende del dopoguerra in Iraq fino a gennaio 2005. In Iraq tornerà ancora due anni più tardi.

Dal 2008 si trasferisce negli Stati Uniti dove segue la campagna elettorale di Barack Obama. In questi anni continua a occuparsi di guerre e crisi in giro per il mondo, dalla Birmania all’Africa fino all’Afghanistan dove nel 2009 è di nuovo al seguito dei marines. Viaggia anche nel Nord dell’Uganda per raccontare il dramma dei bambini soldato.

Da giornalista embedded in Iraq alla Presidenza Rai e alla Direzione del Tg1

Dal 2009 al 2013 è caporedattore degli Speciali del Tg1. Nel 2012 modera su Rai 1 il confronto tra Luigi Bersani e Matteo Renzi per le primarie del centrosinistra. L’anno successivo viene chiamata a dirigere il polo all-news della Rai. Dal 2015 al 2018 è Presidente della Rai mentre dal 2019 al 2020 Amministratore Delegato di Rai Com. Attualmente Monica Maggioni dirige la Direzione Editoriale per l’Offerta informativa, ruolo ricoperto dal 3 giugno 2023.

In precedenza era stata la prima donna in assoluto a dirigere il Tg1, incarico assolto dal 2021 al 2023. Nel corso della sua carriera giornalistica Monica Maggioni ha ricevuto numerosi riconoscimenti e onorificenze (è Commendatore e Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, nel 2019 è diventata anche Cavaliere della Legion d’onore, massima onorificenza conferita dallo Stato francese). Dal 2023 conduce il programma In mezz’ora su Rai 3 e dal 2024, sempre sulla terza rete Rai, è al timone di Newsroom.

La giornalista meneghina è autrice di sei libri (l’ultimo dei quali si intitola Spettri , uscito per Longanesi nel 2024). Quanto alla vita privata, Monica Maggioni ha sempre mantenuto un grande riserbo. Non è sposata e non ha figlia. La sola relazione nota è quella terminata alcuni anni fa con il collega de Il Giornale Alessandro Micalessin.