Il Mondiale di Qatar 2022 prende il via oggi domenica 20 novembre con la fase a gironi. Il match Qatar – Ecuador per il gruppo A (composto da Qatar – Senegal – Ecuador e Olanda) apre la competizione che, come previsto, andrà in onda su Rai 1 e su Rai Play.

Per la prima giornata di gare si disputerà solo un match, nei prossimi giorni si potranno giocare fino a quattro gare giornaliere

Ricordiamo che tutti i match del Mondiale sono visibili anche in live streaming su Rai Play, per ulteriori informazioni si può visitare rainews.it

Al termine di Qatar – Ecuador su Rai 1, poco prima delle 19, ci sarà il post-partita con il giornalista Alessandro Antinelli e Claudio Marchisio per i commenti a caldo.

A seguire la programmazione nel dettaglio di oggi domenica 20 novembre 2022.

MONDIALI 2022, PARTITE OGGI 20 NOVEMBRE, PROGRAMMAZIONE TV

Alle 15:30 la cerimonia d’apertura di Qatar 2022 (su Rai 1, Rai Play e RaiNews.it)

Alle 16:10 il pre-partita di Qatar – Ecuator (su Rai 1, Rai Play e RaiNews.it)

Alle 17:00 la partita inaugurale Qatar – Ecuador – Telecronaca Stefano Bizzotto, commento tecnico Lele Adani (su Rai 1, Rai Play e RaiNews.it)

Alle 23:25 Speciale Qatar 2022 (su Rai 2, Rai Play)