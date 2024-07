Pensavate di aver visto tutto… e invece! L’avreste immaginata Angela Merkel – sì, proprio lei – in veste di investigatrice? Probabilmente no. D’altronde non siete gli sceneggiatori di Miss Merkel, la serie tv che venerdì debutterà in Italia, precisamente su Rai2 in prima serata. Basata sull’omonima serie di libri di David Safier, la serie vede protagonista l’ex cancelliera tedesca (dal 2005 al 2021) che da pensionata, anche per combattere la noia, si diletta a risolvere alcuni casi di omicidio, come fosse la nuova Signora in giallo.

Ad interpretare Angela Merkel è (nella foto qui sotto) Katharina Thalbach (lo aveva già fatto nel film del 2013 Der Minister), mentre il marito Joachim Sauer è portato in scena da Thorsten Merten. Completano il cast Susanne Bredehöft (il medico legale Frau Dr. Radzinski) e Tim Kalkhof (la guardia del corpo Mike).

Miss Merkel, gli episodi in onda su Rai2

Miss Merkel, un thriller con forti venature umoristiche, è andata in onda nel 2023 sulla rete privata tedesca RTL. Due gli episodi, da novanta minuti ciascuno: il primo, dal titolo Morte al Castello e diretto da Christoph Schnee, andrà in onda su Rai2 venerdì prossimo. Sette giorni dopo, sempre in prime time su quello che una volta era il Secondo Canale, sarà la volta Omicidio nel cimitero (regia di Torsten Wacker).

Miss Merkel tra Obama e Putin…

Nella serie tv tedesca sono presenti riferimenti a situazioni e rappresentanti politici reali, ma anche scherzosi aneddoti fittizi. In una scena, ad esempio, miss Merkel svela che nel castello su cui sta indagando c’è un passaggio segreto dove “Obama fumava sempre” di nascosto.

P.S. La Merkel della serie tv che Rai2 trasmetterà è accompagnata da un simpatico carlino, Helmut. Il nome è lo stesso del’ex cancelliere federale Helmut Kohl, considerato il tutore della Merkel. Nel libro originale il cane, invece, si chiamava Putin.