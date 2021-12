Miss Italia 2021 è il concorso di bellezza più longevo del Paese, nato nel 1939, e fino a qualche anno fa appuntamento imprescindibile della stagione tv della Rai. Da qualche anno il concorso è in cerca di una nuova casa stabile: dopo alcune finali in onda su La7 e lo stop causato dal Covid, Miss Italia cerca una nuova dimensione televisiva e mediale. Ci prova con l’edizione 2021.

Miss Italia 2021: quando va in onda

La finale di Miss Italia 2021 si svolgerà domenica 19 dicembre.

Miss Italia 2021: dove vederlo

Terminati ormai i fasti delle serate su Rai 1 e finito anche il rapporto con La7, la finale di Miss Italia si trasforma in una miniserie tv trasmessa sulla piattaforma OTT Helbiz Live in esclusiva per l’Italia.

Cos’è Helbiz Live

Helbiz Live è una piattaforma OTT che propone in streaming contenuti sportivi e intrattenimento ed è disponibile su tutti i dispositivi mobili, tablet, pc e smartTV. Per vedere Miss Italia si deve scaricare la app Helbiz Live da Play Store o su Apple Store, e registrarsi: la visione di Miss Italia è gratuita. La piattaforma è gestita da Helbiz Media; il CEO è Matteo Mammì.

Miss Italia: la finale

Le prefinali si sono svolte a Roma il 28 e il 29 novembre. Le 30 finaliste si daranno battaglia a Venezia nella settimana tra il 12 e il 19 dicembre.

La scelta è quella di mettere da parte sfilate, costumi e numeri per costruire una miniserie, in salsa talent, per presentare le concorrenti: è affidata allo showrunner GJ Squarcia il compito di trasformare la classica sfilata in un contenuto televisivo fatto di prove da superare, di carattere da mostrare nella cornice di Venezia, di cui si vuole anche raccontare l’anniversario della fondazione.

La produzione tv è affidata a Inside Man Films.

Le dichiarazioni di Patrizia Mirigliani

“Con questa nuova Tv in streaming ci avvicineremo ancora di più al mondo dei giovani usando i loro stessi strumenti di comunicazione”

Miss Italia sui social

Miss Italia è presente su Instagram con @crown.revolution, di fatto un contenitore tematico che racconta le aspiranti Miss: qui si conosceranno le 20 finaliste per Miss Italia e si potrà consultare il diario di bordo delle 10 Miss Italia Social.

Miss Italia 2021 streaming

Come detto, la finale dell’edizione 2021 di Miss Italia è visibile solo in streaming sulla piattaforma OTT Helbiz Live.