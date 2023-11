Nella puntata in onda domani sera su Italia1 Le Iene si occuperanno di Michele Guardì. Stando a quanto risulta a TvBlog, sarà trasmesso un servizio nel quale l’inviato Filippo Roma si reca in via Teulada, sede Rai romana che quotidianamente ospita la trasmissione I Fatti vostri. Qui si metterà alla ricerca di Michele Guardì, per chiedergli conto rispetto ad alcuni comportamenti di cui lo storico autore si sarebbe reso protagonista negli anni. In particolare, sotto la lente di ingrandimento della popolare trasmissione inventata da Davide Parenti ci sarebbero alcuni ‘fuorionda’ del Comitato (o, meglio, alcune parole che sarebbero state pronunciate in cabina regia da Guardì).

Per questo motivo, Roma cercherà di interloquire anche con Adriana Volpe, Tiberio Timperi, Anna Falchi, Paolo Fox e Giancarlo Magalli, ossia con personaggi del mondo della televisione che hanno condiviso (e, in alcuni casi, continuano a condividere) molte ore con Guardì nella Piazza dei Fatti vostri.

(post in aggiornamento)