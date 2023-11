Michela Pandolfi: chi è la moglie di Giampiero Mughini del Grande Fratello 2023

Stasera, lunedì nel corso della diciannovesima puntata del ‘Grande Fratello 2023‘, Michela Pandolfi, moglie di Giampiero Mughini, ha fatto il suo ingresso in casa assieme agli amatissimi cagnolini, BB e Clint che la coppia considera, un po’, come i propri figli.

Si conoscono da 33 anni: “Ci siamo conosciuti lavorando. Io ero costumista, lui faceva una trasmissione a Milano”. Dopo una serie di traversie iniziali, lei ha fatto il primo passo per andare al cinema o a cena al ristorante: “Un anno di seguito senza che ci fosse una parola persuasiva”. La donna ha confessato “che all’inizio ho fatto la stroxxa”.

Il primo invito ufficiale, a casa di Mughini, durante una finale di pallavolo tra Italia e Cuba.

Chi è Michela Pandolfi del Grande Fratello 2023? Età, lavoro

Non hanno figli. La donna, protagonista di una sorpresa al consorte durante l’ultima puntata del ‘Grande Fratello 2023′, ha 66 anni. E’ mamma e nonna da figlie nate da un precedente matrimonio.

In un’intervista a ‘Chi’, di qualche tempo fa, la compagna dello scrittore ha confessato che la relazione, in passato, ha avuto degli scossoni a causa dei tradimenti di lui:

“Non l’ho beccato, me l’ha detto lui. Parliamo di vent’anni fa… Forse non l’ho mai perdonato. Eravamo appena andati a convivere, perché i primi dieci anni di relazione abbiamo vissuto in case separate e lui dice che era per quello, perché non aveva mai convissuto, che si era distratto. Si è giustificato con il trauma della convivenza. Ma io non ci credo”.

BB e Clint i ‘figli pelosi’ di Giampiero Mughini e Michela Pandolfi

Ospite, qualche tempo fa, di ‘Dalla Parte degli animali’ di Michela Vittoria Brambilla su Rete 4, l’amatissimo giornalista ha dichiarato di amare alla follia i suoi cagnolini:

“BB è una setter inglese, ha 12 anni ed è la regina della casa. Clint ha 3 anni, è tecnicamente pazzo. I nomi? BB è in onore di Brigitte Bardot e Clint in onore di Clint Eastwood. BB è nata nell’affetto, ha un carattere dolcissimo, qualcuno dice che un cane così ce n’è uno ogni milione. Clint è venuto fuori da una sorta di lager, nel senso che viveva all’aperto, avvinghiato ad una catena, e quindi lui è rimasto drammaticamente segnato. Noi lo adoriamo ma abbiamo un pazzo in casa. Probabilmente il mio carattere assomiglia più a quello di Clint. Credo che ci accomuni il fatto che tutti e tre stiamo bene in questa casa. Questa è una casa ospitale in cui loro hanno tutto lo spazio che vogliono e hanno anche il giardinetto dove esigono di andare tra le sette e le otto volte al giorno. Poi stanno tutti il giorno con noi: io lavoro ormai in casa e quindi loro sono un momento indispensabile dell’equilibrio personale e familiare di questa casa, perché per me loro sono i miei due figli”