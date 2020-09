Mezz’ora in più – IlMondoCheVerrà, su Rai 3 debutta la pagina Esteri di Annunziata e Di Bella

Lucia Annunziata torna nella domenica pomeriggio di Rai 3 con Mezz’ora in più, in onda dalle 14.30 a partire da questa domenica, 27 settembre e per due ore. Eh sì, perché nelle ultime due stagioni il format, nato per essere un’incursione mirata della Annunziata nel racconto domenicale con un’iniezione di politica rappresentata da un’intervista secca a un esponente politico, si è trasformato in un approfondimento che ha raddoppiato incontri, argomenti e durata.

Ormai dai 30 minuti di In 1/2 Ora si è arrivati prima alla versione da un’ora e mezza, inaugurata nella scorsa stagione, e poi al formato da due ore che debutta proprio oggi grazie all’aggiunta di un nuovo segmento, tutto dedicato agli Esteri. Ed è proprio su questo che ci concentriamo: il titolo scelto per il segmento è Il mondo che verrà (senza spazi, che fa più hashtag) e vede Lucia Annunziata affiancata, a distanza, da Antonio Di Bella, già direttore di Rai News e ora corrispondente dagli USA.

“Sta arrivando un anno difficile, il virus ci ha di fatto già portato in un mondo nuovo, non basta più parlare solo dell’Italia. Abbiamo deciso di aprire una finestra sul mondo che verrà”

recita il claim di questo nuovo segmento, al via da questo pomeriggio alle 16.00. E che seguiremo live su TvBlog.