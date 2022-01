Cambiamenti in vista sul digitale terrestre per quanto riguarda Mediaset (e non solo), a partire da domani, lunedì 17 gennaio 2022.

Come annunciato tramite i canali social ufficiali del canale, Italia 2 lascerà il canale 66 per traslocare al canale 49. Per ricevere il canale, sarà sufficiente procedere con la sintonizzazione automatica sul proprio televisore o decoder.

Italia 2 prenderà il posto di Spike, canale di proprietà del gruppo ViacomCBS Networks Italia, che sempre domani, lunedì 17, chiuderà le trasmissioni. Sulla pagina Facebook di Spike Tv Italia, è stato condiviso un video ironico con il quale è stata annunciata l’imminente chiusura del canale: “Chuck, Steven, Jackie, Jean Claude, Bruce e tutti gli amici più cari ne danno il triste annuncio!”.

I contenuti di Spike verranno trasferiti sulla piattaforma Paramount+, pronta per essere lanciata, senza dimenticare che la ViacomCBS ha già lanciato in Italia il servizio Pluto Tv, con 40 canali gratuiti disponibili senza registrazione.

Per quanto riguarda ViacomCBS, anche il canale Paramount Network, attualmente sul canale 27, cesserà le trasmissioni e anche in questo caso, l’addio è stato annunciato con un video sui social: “Siamo alle battute finali ma le grandi storie non finiscono qui”. Come per Spike, anche i contenuti di Paramount Network verranno spostati sulla piattaforma Paramount+.

Mediaset: il nuovo canale TwentySeven

Sul canale 27, arriverà TwentySeven, un nuovo canale Mediaset che darà il via alle trasmissioni praticamente senza promozione e senza particolari lanci.

Il logo è molto simile a quello degli ultimi canali lanciati da Mediaset, 20 e Cine34, un cerchio con, all’interno, il numero e la dicitura del canale, in questo caso in lingua inglese.

La programmazione, dove troviamo repliche di Camera Cafè, The Goldbergs, A-Team e La Casa nella Prateria, non denota una particolare caratterizzazione del nuovo canale. TwentySeven, quindi, appare, almeno per ora, come un semplice canale di repliche.

Per la cronaca, al posto di Italia 2, sul canale 66, sempre dal 17 gennaio, troveremo Radio 105 Tv.