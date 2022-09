A Settembre in streaming su Mediaset Infinity sarà possibile recuperare le ultime puntate delle serie tv trasmesse nel corso dell’estate come Chicago Med, Chicago PD, Chicago Fire, The Cleaning Lady. Ma settembre per Mediaset Infinity vuol dire il ritorno della Champions League con le italiane in campo e la partenza della stagione televisiva con gli show amati del pubblico sia di prima serata che quelli quotidiani. Vediamo insieme le novità in arrivo.

Mediaset Infinity Settembre 2022 le novità gratuite

In streaming su Mediaset Infinity è disponibile gratuitamente il cofanetto in 6 episodi della miniserie La Mantide trasmessa in due serate da Canale 5. Al centro la storia di una killer che viene chiamata a collaborare con la polizia per cercare di fermare un suo copycat, un killer che riproduce il suo stile di omicidi, ma per accettare di collaborare, la donna vuole recuperare il rapporto con il figlio che l’ha abbandonata dopo la scoperta dei suoi omicidi.

In onda il 5 il 7 settembre su Canale 5, la miniserie Solo uno sguardo sarà disponibile anche in streaming. Una serie francese adattamento di un romanzo di Hralan Coben, racconta la storia di una donna alla ricerca del marito scomparso. E se tutta la vostra vita fosse solo una bugia? Se l’uomo che avete sposato quindici anni fa non fosse chi credevate che fosse? Queste le premesse della miniserie thriller.

E poi settembre è sinonimo di grandi show come il Pucci Show di Italia Uno, i ritorni di Scherzi a Parte, del Grande Fratello Vip con tutte le possibilità di seguire la diretta della casa e di rivedere le clip, offerte da Mediaset Infinity. A settembre ripartono anche Uomini e Donne, Verissimo e Pio e Amedeo con una nuova stagione di Emigratis. E poi c’è il calcio con la partita del martedì sera di Champions League gratis in streaming su Mediaset Infinity.

Mediaset Infinity Settembre 2022 le novità di Infinity+

Il channel Infinity+, sezione a pagamento del mondo Mediaset, ha un costo di 7.99 € al mese con la formula “esci quando vuoi” che permette di di bloccare il proprio abbonamento in ogni momento. Il canale è principalmente dedicato al cinema e tra le varie proposte ogni settimana presenta dei titoli disponibili per sette giorni in anteprima. Questo mese dal 2 all’8 torna King Richard – Una famiglia vincente la storia delle sorelle Williams; dal 9 al 15 il film Persi nel Tempo dei Me contro te. Dal 16 al 22 c’è La vita dopo The Fallout che arriva per la prima volta in premiere; dal 22 torna The Batman e infine dal 30 settembre al 6 ottobre è disponibile in anteprima Animali Fantastici: I segreti di Silente.

Su Infinity+ spazio poi al calcio con le partite dei gironi di Champions League con 8 partite il martedì e 7 il mercoledì (una è in esclusiva su Prime Video).

Mediaset Infinity a Settembre 2022 le novità dagli altri Channel

Nel mese di Settembre 2022 non mancano le novità in arrivo sui diversi channel a pagamento presenti su Mediaset Infinity. Offerta esclusiva per gli abbonati che ancora possono attivare un’offerta unica Infinity+, STARZPLAY e Midnight Factory a 9.99 €. Intanto vediamo i titoli annunciati: