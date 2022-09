A Ottobre in streaming su Mediaset Infinity si possono recuperare tutti i principali contenuti trasmessi dalle reti in chiaro Mediaset dalla fiction Viola Come Il Mare allo show di Pio e Amedeo Emigratis, disponibili anche nei giorni successivi rispetto alla messa in onda lineare. Dopo la sosta per le nazionali ritorna la Champions League con una partita il martedì gratis su Canale 5 e Mediaset Infinity e le altre 7 partite del martedì e 7 del mercoledì incluse nell’abbonamento mensile a Infinity+-

Mediaset Infinity Ottobre 2022 le novità gratuite

Imperdibile appuntamento su Mediaset Infinity con gli episodi settimanali di Viola Come Il Mare in onda il venerdì sera su Canale 5. La Fiction prodotta da Lux Vide, vede Francesca Chillemi nei panni di Viola Vitale, tornata a Palermo per ritrovare quel padre che non aveva mai visto. Qui lavora come giornalista di cronaca nera e incontra l’ispettore Francesco Demir interpretato da Can Yaman. Tra scontri e complicità, i due mostrano subito una forte affinità e Viola si rivelerà preziosissima per le indagini data la sua capacità di capire le persone.

Su Mediaset Infinity si possono recuperare in streaming anche le puntate di Emigratis, lo show di Pio e Amedeo in viaggio per il mondo “scroccando” dalle star. Naturalmente la piattaforma gratuita è il luogo dove rivedere le puntate delle soap, le interviste di Verissimo, gli incontri di Uomini e Donne, le esibizioni di Amici e Tale Quale Show e seguire le avventure dei personaggi al Grande Fratello Vip.

Tra le novità del mese l’appuntamento con la miniserie The Thing About Pam in onda su Top Crime e in streaming su Mediaset Infinity con Renée Zellweger nei panni della protagonista. Al centro la storia vera legata all’omicidio di Betsy Faria per cui venne condannato il marito, ma quando la sentenza fu ribaltata emerse uno schema diabolico messo in atto da Pam Happ. Prosegue poi l’appuntamento con la seconda stagione di Law & Order: Organized Crime sempre su Top Crime. Su Mediaset Infinity c’è anche il calcio con la partita del martedì di Champions League, gratis su Canale 5 e in streaming. Martedì 4 ottobre un big match come Inter- Barcellona.

Mediaset Infinity Ottobre 2022 le novità di Infinity+

Il channel Infinity+, sezione a pagamento del mondo Mediaset, ha un costo di 7.99 € al mese con la formula “esci quando vuoi” che permette di di bloccare il proprio abbonamento in ogni momento. Il canale è principalmente dedicato al cinema e tra le varie proposte ogni settimana presenta dei titoli disponibili per sette giorni in anteprima.

Fino al 6 ottobre è disponibile in modalità premiere Animali Fantastici: I segreti di Silente (che tornerà anche dal 28 ottobre al 3 novembre); dal 7 al 13 ottobre torna The Batman e dal 21 al 27 ottobre The Fallout – La Vita dopo. Novità del mese in modalità premiere dal 14 al 20 ottobre L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat ambientata durante la seconda guerra mondiale quando gli alleati cercano di fermare Hitler.

Su Infinity+ spazio poi al calcio con le partite dei gironi di Champions League con 8 partite il martedì e 7 il mercoledì (una è in esclusiva su Prime Video).

Mediaset Infinity a Ottobre 2022 le novità dagli altri Channel

Nel mese di ottobre 2022 non mancano le novità in arrivo sui diversi channel a pagamento presenti su Mediaset Infinity: