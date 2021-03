Maurizio Costanzo Show 2021: ospiti Giulia De Lellis, Beatrice Valli, Tommaso Zorzi ed il cast di Buona Domenica

Domani, mercoledì 31 marzo 2021, in seconda serata, andrà in onda la seconda puntata dell’ultima stagione del ‘Maurizio Costanzo Show’.

Il giornalista ospiterà, tra gli altri, tre grandi influencer, Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria del ‘Grande Fratello Vip 5’ e promosso come opinionista de ‘L’Isola dei Famosi 15’; Beatrice Valli, amatissima sui social, compagna amorevole di Marco Fantini (che sposerà appena sarà terminata la pandemia di Covid-19) e mamma dei piccoli Alessandro, Bianca e Azzurra; Giulia De Lellis che, presto, tornerà in tv in qualità di conduttrice e innamoratissima, dopo la fine della storia con Andrea Damante, di Carlo Gussalli Beretta.

Prevista anche la presenza del vicedirettore del ‘Corriere Della Sera’ e scrittore Massimo Gramellini.

Per gli amanti della ‘televisione che fu’, l’attesissima reunion del cast storico di ‘Buona domenica’, il contenitore domenicale di Canale 5 che Maurizio Costanzo ha condotto dal 1996 al 2006. Presenti in teatro, Paola Barale (che ha condotto il programma per 5 edizioni), Massimo Lopez (nel cast fisso dal 1998 al 2000), Claudio Lippi (che ha affiancato il padrone di casa per quasi tutte le stagioni). E, poi, il regista storico, Roberto Cenci, il direttore d’orchestra Demo Morselli. Ed ancora, la ballerina Rossella Brescia, la cantante Orietta Berti (reduce dal successo del ‘Festival di Sanremo 2021’ con il brano ‘Quando ti sei innamorato’), l’irriverente Platinette, Laura Freddi (presenza femminile accanto a Costanzo per 4 anni).