Il Maurizio Costanzo Show torna nella seconda serata di Canale 5 con nuove puntate a partire da questa sera, martedì 27 ottobre 2020. Per la prima puntata di questa 39esima edizione, Costanzo ha costruito una scaletta e un parterre per chiacchierare di giornalismo e informazione. E per parlarne chiama sul palco (a distanza e in presenza) Massimo Giletti, Enrico Mentana, Giovanna Botteri, Nicola Porro, Myrta Merlino, Veronica Gentili e il direttore di Fanpage Francesco Piccinini. Ma il più atteso, e la vera star, è Piero Angela, in collegamento telefonico. Non web, a quanto par di capire.

Si parla di giornalismo e per farlo non si prescinde dalla politica: il talk di Costanzo chiama in causa anche il Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri, sul fronte della lotta al COVID sia sul piano sanitario che sul piano ‘esecutivo’. Protagonista di un’intervistaone to one’, invece, la sindaca di Roma Virginia Raggi: e a dare uno sguardo alle foto rilasciate in anteprima, la Raggi si troverà di fronte uno dei suoi possibili rivali alla corsa per il Campidoglio, qualora si ricandidasse alla fascia di Primo Cittadino e qualora anche Massimo Giletti decidesse di gettarsi nell’agone politico.

La serata prosegue con l’ex sindaco di Serravalle Venanzo Ronchetti, mentre a corredo di questa puntata su Giornalismo e Informazione arrivano anche gli interventi di Andrea Pucci e i commenti del sessuologo Marco Rossi. Che ci illustri i modi in cui fare l’amore in tempo di Covid, a distanza, come suggerisce qualche esperto?

Dal 14 settembre 1981 al 27 ottobre 2020 sono passati quasi quarant’anni e 4447 puntate, che hanno segnato anche il costume del Paese. Un Paese molto cambiato e oggi ancora più complesso: vedremo se e come il Maurizio Costanzo Show riuscirà davvero a intercettare il tipo di racconto di cui si ha bisogno in questo periodo. Ricordiamo che il programma è prodotto dalla Fascino P.g.t (l’azienda di famiglia) per Mediaset e alla regia c’è sempre il fedele Valentino Tocco firma la regia ormai da anni (dopo aver a lungo girato in lungo e in largo il palcoscenico del Teatro Parioli con la sua steady-cam).

Interessante notare che Canale 5 rispolvera il concetto di seconda serata solo per il Maurizio Costanzo Show e per il calcio. Per il resto è tutto solo una unica, insostenibile prime time. Insomma, un merito di MCS è di riportare a Mediaset un’idea di palinsesto…