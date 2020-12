Matrimonio A Prima Vista USA 5: Danielle e Cody stanno ancora insieme?

Ve ne abbiamo parlato proprio ieri ma torniamo a scriverne anche oggi di Matrimonio A Prima Vista USA 5, da ieri sera in prima serata su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Se come vi avevamo anticipato in America in realtà il format sia già ben oltre alla quinta edizione, in Italia tuttavia l’edizione numero 5 dello show è incominciata soltanto ieri.

E allora eccoci qui a raccontarvene di più. Come vi abbiamo anticipato proprio ieri su TvBlog, anche a Matrimonio A Prima Vista USA 5 tre coppie formate da altrettanti sconosciuti si sposano ‘al buio’. Tra tutte, iniziamo oggi a svelarvi qualche scoop sulla prima coppia di sposini della quale vi abbiamo accennato, formata da Danielle e Cody.

Danielle e Cody che fine hanno fatto? Stanno ancora insieme oppure no? Come già detto, Danielle e Cody hanno fatto davvero molto scalpore all’interno del programma. Entrambi disillusi e fortemente demotivati nei confronti dell’Amore, hanno deciso di partecipare a Matrimonio A Prima Vista USA per dare un ‘ultimatum’ al destino e giocare con lui Entrambi convinti che l’Amore non esista, si sono quindi candidati allo show per sfidare la sorte, che evidentemente ha concesso a loro una chance. Danielle e Cody si sposano e immediatamente appaiono più felici che mai. Sono molto innamorati l’una dell’altro e addirittura a poco più di un mese dal loro fatidico Sì dichiarano di aver finalmente trovato ciò che pensavano non sarebbe riusciti a trovare mai: l’altra metà della mela.

“Pensavamo che l’amore non esistesse, poi ci siamo incontrati e abbiamo capito che non è così”, spiegano a Matrimonio A Prima Vista USA 5. Ma ad oggi, che fine hanno fatto? La scintilla che presto si era accesa unendoli più che mai, si è affievolita col passare del tempo. I due già prima di abbandonare il programma insieme, come forse ricorderete, avevano avuto più di qualche battibecco. Nonostante ciò avevano deciso di rimanere uniti nel Matrimonio ed erano molto felici di provare a costruirsi una famiglia insieme. Purtroppo, apprendiamo dai canali Social dei diretti interessati che il loro matrimonio sia durato soltanto un anno.

Circa 14 mesi dopo essersi sposati, Danielle e Cody hanno divorziato. Ad annunciarlo anche con un lungo post Instagram, la sposa:

“Per me non è stato un anno facile, ma è stato certamente un anno ricco di opportunità, che mi ha permesso di crescere molto e di incontrare tanti nuovi amici e persone fantastiche ora entrate nella mia vita, tra le quali anche l’uomo che ho deciso di sposare. Diamo molta importanza al nostro matrimonio, ma la vita è una e noi vogliamo dare anche molta importanza ad una parolina chiamata Felicità” si legge sempre all’interno del Post Instagram di Danielle.

Insomma, i due evidentemente insieme non erano più felici. Ma non è tutto. Danielle aggiunge:

“Continuo ad amare profondamente Cody e so che lui continui ad amare me, ma speriamo che rispetterete la decisione che abbiamo preso insieme perché abbiamo deciso di divorziare. Ci auguriamo che accogliate benevolmente la notizia e che non postiate commenti volgari nei miei o nei suoi confronti”.

Danielle e Cody dunque si sarebbero lasciati in buoni rapporti e di comune accordo dopo poco più di un anno di matrimonio che, comunque, ci tengono a precisarlo, hanno vissuto felicemente insieme. La prima coppia di Matrimonio A Prima Vista USA 5, dunque, ora lo sappiamo, è scoppiata. Ad oggi non si sa se Danielle e Cody si siano rifatti una vita con altri compagni. Pubblicamente, non hanno più voluto comunicare nulla al riguardo. Molti i fan che ancora si augurano che prima o dopo tra i due riscoppi la scintilla dell’amore.