Matrimonio a Prima Vista Italia si prepara alla sua terza puntata, in onda questa sera, martedì 13 ottobre 2020, su Real Time (DTT, 31) a partire dalle 21.20. Dopo il doppio episodio della scorsa settimana, che ha permesso di conoscere le tre coppie protagoniste e vederle all’altare in una versione anomala, ovvero senza festa e senza invitati, le tre coppie imparano finalmente a conoscersi, anche se il matrimonio intimo e la cena a lume di candela hanno portato le coppie alla prima notte di nozze conoscendosi forse un po’ meglio delle precedenti.

La seconda delle due puntate trasmesse la scorsa settimana è stata utile per conoscere meglio i candidati. La coppia al limite di questa stagione è sicuramente quella composta dalla rossa Nicole, che cerca di mantenere basse le aspettative, e da Andrea, con la fissa per le tette e l’istinto ‘caliente’. Dopo una cena di nozze condita da un bacio appassionato, la luna di miele si presenta già molto delicata vista la natura piuttosto insicura di entrambi, alla continua ricerca di conferme. E il viaggio di nozze vedrà emergere tutte le distanze di una coppia che non sembra avere molti punti in comune, soprattutto in fatto di classe e di abbigliamento.

Continua invece la luna di miele, in tutti i sensi, di Luca e Giorgia: sembra davvero che gli esperti abbiano saputo incastrare i caratteri di questi due ragazzi entrati subito in confidenza, disponibili alla scoperta reciproca, pronti a mettersi in discussione anche sulle Dolomiti, in attesa di iniziare davvero una vita insieme, con tutte le difficoltà dettate dal lavoro e dalla Pandemia. La coppia solida, su cui si riversano le speranze di riuscita, è stata individuata.

La coppia incerta, quella delle svolte narrative, è invece quella formata da Gianluca e Sitara: molto belli da soli e in coppia, hanno fatto subito ben sperare per quella comune e naturale spinta all’ironia e alla leggerezza. Ma quella iniziale leggerezza ha lasciato subito il posto a una discreta ‘pesantezza’ emotiva della giovane sposa che ha portato la coppia su un ottovolante in pochissime ore. Una scoperta sul recente passato del proprio sposo ha mandato in crisi Sitara, che ha svelato una parte di sé piuttosto difficile da gestire e che metterà a dura prova la tenuta della coppia. Ma del resto a loro è affidato il ruolo di tenere sulla corda il pubblico.

Messe da parte le ‘novità’ da Covid, Matrimonio a Prima Vista Italia ha trovato di nuovo la scrittura sinusoidale, la struttura da soap, che punta a costruire picchi e crolli per ciascuna delle coppie, a vario titolo, soprattutto forzando la mano con i cliffhanger da break che però svelano poco dopo la propria ‘debolezza’. Le coppie però sembrano funzionare, al di là della scrittura: quelle dello scorso anno, però, sono ancora nel nostro cuore.