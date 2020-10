Matrimonio a Prima Vista Italia va in onda eccezionalmente di mercoledì questa settimana e riserva ai telespettatori free la quarta puntata di questa seconda stagione Discovery questa sera, 21 ottobre, dalle 21.15 su Real Time.

Gli abbonati DPlay Plus hanno già avuto modo di godersi la quarta puntata, quella in onda questa sera, e i più curiosi avranno modo di seguire anche la quinta, in cui si consolidano le dinamiche da convivenza e le coppie cercano di trovare una quotidianità condivisa.

Ma fermiamoci alle anticipazioni di questa quarta puntata, che si inserisce perfettamente nell’alveo tracciato già dalla scorsa settimana. Le tre coppie stanno vivendo la delicata fase del passaggio della ‘presa di coscienza’: dopo l’entusiasmo dell’inattesa esperienza tv, il turbinio delle nozze a sorpresa, l’emozione del contatto con un partner sconosciuto in un contesto altro come la Luna di Miele, ora si iniziano a intravedere le ombre del ritorno alla normalità.

Sì, ma quale?

Diciamo che questa quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista è ancora ‘sbilanciata’ verso il viaggio di nozze: per quanto stia finendo, i giorni passati insieme dalle coppie stanno determinando le proprie dinamiche. E trovano conferma le tendenze notate già la scorsa settimana.

Matrimonio a Prima Vista Italia, come stanno le coppie?

Partiamo dalla coppia al momento più armonica, quella formata da Giorgia e Luca. La loro vicendevole disponibilità alla scoperta dell’altro, l’alchimia provata fin dal primo sguardo, l’ironia e la predisposizione al sorriso sembra rendere più facile l’organizzazione di una convivenza, favorita anche dal fatto che la distanza tra le loro residenze non è proibitivo. Lei lavora vicino alla casa dove vive con i genitori, a Roma, ma lui è disposto a spostarsi, visto che gli appartamenti che gestisce sono a Roma. E in vista di una convivenza suggerisce di prendere una casa in affitto insieme. Si ragiona con maturità. E non è poco.

Maturità non è il termine che viene in mente pensando alla coppia formata da Andrea e Nicole. Lui dà la sensazione di essere dominato dall’ormone, anche se continua a non apprezzare esteticamente la sua sposa. Il bello è che glielo dice pure, perché quello che pensa dice, senza tener conto delle reazioni dell’altro. E non perde occasione per dire (non far capire) a Nicole che lei di fatto è un accidente in questa esperienza. Come sottolinea Nicole, è come se lui stesse vivendo Matrimonio a Prima Vista da solo, per sé. Tanto più che lui non è disposto a spostarsi: “E’ più facile che ti licenzi tu…” dice alla mogliettina. Per restare in tema di maturità mancante, lui perde la salivazione nel momento in cui Nicole – che invece allo status e alle etichette linguistiche ci tiene molto – parla del padre come suo suocero. Gli viene l’ansia. Il che rivela cosa pensi davvero del matrimonio. Al che viene da domandarsi cosa ci sia andato a fare.

Ma come detto, questa edizione ruota sull’instabilità – che direi a questo punto cronica – tra Sitara e Gianluca. Lei sentenzia, lui prova a viversi questa esperienza per quello che è: un tentativo. Lei invece adotta schemi da moglie, tra gelosie sul passato e paure pregresse. In quattro giorni sono passati dalla magia all’ira, dalle rivendicazioni all’idillio, con un’altalena di emozioni e di reazioni che sfiorano l’isteria. L’egoriferimento è la chiave di questa coppia, per la quale direi che le parole chiave sono ‘capiccio’, ‘infantilismo’, ‘egoismo’, ‘pesantezza’, ‘chiusura’. Suggerirei un bel divorzio immediato e l’ingresso di una nuova coppia. Ne guadagneremmo in piacevolezza.

Intanto si va avanti. L’appuntamento è per stasera con la quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia (e per gli abbonati già alla quinta, disponibile su DPlay Plus).