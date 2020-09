Matrimonio a Prima Vista Italia 2020 ha debuttato in anteprima su DPLay Plus, il servizio pay di Discovery, con le prime due puntate della nuova stagione, al via in chiaro da martedì 6 ottobre nella prima serata di Real Time (DTT, 31). Si tratta della seconda edizione realizzata da Banijay per Discovery, dopo gli anni passati in casa Sky. E questa seconda edizione Discovery ha dovuto fare i conti con il lockdown prima (le selezioni definitive si sono tenute a metà febbraio) e poi con i protocolli anti-Covid, che hanno reso ‘l’evento’ ancor più particolare.

Come anticipato, infatti, la necessità di mantenere sotto controllo il contagio ha fatto sì che uno dei momenti più suggestivi ed emozionanti venga di fatto soppresso: parliamo proprio delle nozze a sorpresa, che sono ridotte a una cerimonia minima con soli due testimoni. E così il supporto necessario a far sentire gli sposi un po’ più a proprio agio, il primo contatto col mondo dell’altro, il momento di spensieratezza e di abbandono prima dell’impegno lasciano il posto a un momento essenzialmente burocratico.

Ma il Covid ha inciso anche nel momento più delicato di tutti, ovvero la formazione delle coppie: l’incontro decisivo c’è stato a Milano a metà febbraio e all’epoca tra le scelte della sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicologo Fabrizio Quattrini ci furono anche Maddalena e Andrea: lei, pugliese di 26 anni ma trasferita da tempo a Modena da molto tempo dove lavora come tecnico della riabilitazione psichiatrica, lui 28enne pesarese che da 7 anni nel ristorante di famiglia. Il loro match aveva convinto gli esperti, ma la pandemia si è messa di mezzo: visto il lavoro in una struttura sanitaria, ad alto rischio per una produzione tv, Maddalena ha dovuto scegliere tra la professione e le nozze, che avrebbero richiesto una sospensione dal lavoro e una quarantena. Maddalena ha, ovviamente, optato per il lavoro, ‘cancellando’ così anche il sogno di Luca Cacciatore, che non si sposerà in tv. C’è stato quindi bisogno di reclutare una nuova coppia appena terminato il lockdown e la scelta, in questo caso, è stata comunicata con una busta, modello C’è Posta per Te.

Ma veniamo quindi alle coppie protagoniste, definitive, di questo Matrimonio a Prima Vista Italia 2020.

Nicole e Andrea

Nicole, 29 anni, è di Milano e si occupa di Contabilità e Bilanci. Ha una passione per scarpe e borse, oltre che per il ballo. I suoi tre obiettivi nella vita carriera, famiglia e figli ed essere felice. Ha voglia di mettersi in gioco.

Andrea Ghiselli, 28 anni, lavora da 7 anni nel ristorante di famiglia. Viene da Pesaro e ha tante passioni, come il tiro al piattello. Gli manca amare una persona e vorrebbe al suo fianco una donna simpatica, generosa come lui e carina (“Si può dire?”).

Gli esperti hanno pensato di metterli insieme perché la personalità un po’ narcisa ed egocentrica di Nicole può essere mediata dalla personalità generosa e socializzante di Andrea. E poi lui è più alto e lei non ci tiene particolarmente alla bellezza fisica.

Giorgia e Luca

Giorgia Pantini, 32 anni, di Roma: insegna educazione fisica, pallanuoto e nuoto sincronizzato. Vive con i genitori, il fratello, due cani e due gatti. Si definisce una persona easy, cui piace divertirsi e sostanzialmente pensa di non aver mai provato il vero amore.

Luca Cantiano, 31 anni da Cisterna di Latina, affitta camere a Roma. Passioni, calcio e musica. Una donna per conquistarlo deve essere se stessa, sincera e deve farlo stare bene. Non è uno da baci e abbracci, ma sa essere romantico. Dice.

Per gli esperti lui è una persona di grande spessore cui mettere accanto una donna comprensiva e non aggressiva, ma che sa quello che vuole. Due personaggi che hanno affinità nel profondo, con momenti di conflittualità.

Sitara e Gianluca

Sitara Rapisarda, 29 anni, viene da Roma, lavora come cassiera in un ristorante del centro e viveva da sola prima della Pandemia. Poi ha scelto di tornare dai suoi. Decisa e a tratti irascibile: così si presenta Sitara che crede questa sia l’unica occasione per sposarsi. E spera sia davvero l’unica.

Gianluca, 30 anni, vive a Firenze ed è un concept artist in digitale. Per lui amore è condivisione, supporto e soddisfazione.

Sono loro la coppia ‘recuperata’ post lockdown.