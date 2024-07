Marta Moretti: chi è la tentatrice di Temptation Island 2024

Tra le tentatrici protagoniste di ‘Temptation Island 2024‘, in onda, ogni giovedì, in prima serata, su Canale 5, troviamo anche Marta Moretti. La ragazza, nelle prime puntate, è stata una delle confidenti di Luca Bad, fidanzato di Gaia Vimercati.

Conosciamola meglio:

Chi è Marta Moretti di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Marta Moretti, 33 anni di Lucca. Laureata in design, il suo sogno era quello di diventare arredatrice di interni ma passare le giornate davanti al computer non faceva per lei. Al momento gestisce un ristorante. Ama disegnare, viaggiare e fare lunghe passeggiate.

“Mi piace stare con la famiglia, con il mio cane in mezzo alla natura. Sono una persona sicura, non giudico le persone e mi piace molto ascoltare le loro storie. Tra dieci anni, mi vedo come adesso: una ragazza che si gode la vita e fa tutto quello che vuole fare e passa le giornate in modo felice, nonostante accada qualcosa di brutto cerco sempre di investire il mio tempo nel modo migliore. Il mio motto è non accontentarsi mai né in amore né in amicizia, in nessun settore”.

Ha un profilo Instagram @martamora90 che, ad oggi, conta oltre 11600 followers.

Chi sono le single tentatrici di Temptation Island 2024?

Gaietta Ciferni, 23 anni di Pescara, vive a Milano da sola. È laureata in ingegneria gestionale e sta completando la magistrale. Ama andare in palestra, l’equitazione, suona la chitarra e il pianoforte e sa guidare la moto.

Siriana, 24 anni di Rieti. È un’imprenditrice: gestisce 3 case di riposo di sua proprietà. Ama il pilates e l’equitazione.

Sofia, 27 anni italo-uruguyana vive a Perugia. Nata in Uruguay dove ha vissuto fino ai 5 anni, si è trasferita a Valencia e infine in Italia. E’ laureanda magistrale in relazioni internazionali. Parla italiano, spagnolo, inglese e un po’ di portoghese. Ama il disegno, la pittura e giocare a pallacanestro.

Mara, 28 anni di Taranto. Da circa 1 mese ha aperto una sua accademia di lashmaker nella quale insegna. È molto legata alla sua famiglia e al suo cagnolino di 4 anni. Le piace il ballo.

Nicole Belloni, 25 anni di Milano. Studia per diventare personal trainer e insegnante di posturale. Vive con la nonna alla quale è molto legata. Le piace giocare a tennis.

Noemi, 21 anni di Napoli. È una ballerina professionista e modella. Non ha i social perché preferisce conoscere le persone faccia a faccia.

Teresa, 32 anni. È cresciuta tra Verona e Sassuolo dove al momento vive con il padre. Gestisce un e-commerce di ceramiche e pavimenti. Ha vissuto a Londra dove ha imparato l’inglese. Ama la palestra e la corsa.

Jennifer, 22 anni di Cosenza. È una speaker radiofonica e sta prendendo il tesserino per diventare giornalista. Ama il canto, il ballo e la palestra.

Melania, 23 anni di Padova. Studentessa di mediazione linguistica, parla inglese, tedesco e spagnolo. Pratica pole dance ed è sempre alla ricerca di nuovi stimoli.

Chiali, 25 anni di Vajont, Pordenone. Estetista. Abita con la mamma e la nonna. Ama le passeggiate, la natura, gli animali e lo yoga.

Maika Randazzo, 30 anni di Roma. Ha delle pescherie con annessi ristoranti che gestisce con la famiglia. Si occupa un po’ di tutto ma principalmente fa servizio ai tavoli. Ama la palestra e la danza.

Karina Ramazanova, 28 anni di origini russe, abita a Grosseto. Si è laureata in scienze politiche, fa l’hostess negli eventi. Ama ballare, pratica danza sui tacchi e va in palestra.

