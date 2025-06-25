Ha un passato da sportiva la giornalista romana che da anni è uno dei volti più noti dell’informazione Rai.

Manuela Moreno: età, marito e figli, lauree, profilo Instagram, carriera e vita privata della giornalista Rai

Dal 16 giugno la giornalista Manuela Moreno è tornata su Rai 3 con una nuova edizione di Filorosso, il programma d’informazione e di approfondimento con particolare focus sull’attualità che va in onda nella prima serata di ogni martedì durante il periodo estivo. Dopo i mesi passati al Tg2 Post, la conduttrice è ripartita con le interviste inedite, le inchieste sul campo e gli ospiti in trasmissione per raccontare i principali fatti di questa estate 2025.

Temi cruciali come lavoro, economia, salute, cultura, ambiente e diritti sono trattati con rigore giornalistico mai disgiunto da una forte sensibilità per la narrazione. Ma non mancano nemmeno momenti riservati al costume e allo spettacolo, una novità di questa edizione. Da tempo Manuela Moreno è uno dei volti più noti dell’azienda di Viale Mazzini, ecco qualche informazione in più sulla giornalista romana.

Manuela Moreno, la carriera della giornalista Rai

Manuela Moreno nasce a Roma l’11 luglio 1966. Appassionata fin dall’infanzia di pattinaggio artistico – disciplina che pratica fino a livelli agonistici – si diploma presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica. Un grave infortunio la costringe a lasciare la carriera sportiva e a dedicarsi al giornalismo. Entra in Rai nel 1992 dopo i primi lavori in diverse tv locali. Va a far parte della redazione del Tg1, dove cura rubriche e collegamenti in diretta dell’edizione del mattino oltre alle rubriche Italia sera e Prima – La cronaca prima di tutto.

Dieci anni dopo Manuela Moreno passa al Tg2. Qui lavora prima alla redazione Cultura e spettacolo, successivamente alla redazione esteri, di cui diventa vice-capo-redattrice. Conduce l’edizione mattutina del tg e le rubriche Costume e Società, TG2 Salute e TG2 Puntoit. Nel 2013 diventa corrispondente dagli Stati Uniti. Negli Usa segue l’elezione di Bill de Blasio a sindaco di New York, la visita di Stato dell’allora premier Enrico Letta e poi l’intera campagna elettorale di Donald Trump, conclusa con la sua prima vittoria nelle elezioni presidenziali americane.

Da giornalista Rai realizza anche diversi servizi sulle condizioni dei migranti ai confini con Canada e Messico. Segue la storia di Chico Forti, l’imprenditore trentino condannato all’ergastolo in America per omicidio. Copre numerosi eventi come inviata. Tra questi gli attentati del 2013 alla maratona di Boston, quelli parigini alla sede di Charlie Hebdo e al Bataclan nel 2015, il terremoto in Nepal (sempre nel 2015), gli attentati all’aeroporto di Bruxelles e al mercatino di Natale di Berlino (2016). E ancora: l’attentato terroristico al London Bridge nel 2017, la guerra del Donbass. È inviata anche nel campo di accoglienza profughi di Lesbo per raccontare la difficile situazione dei migranti e dei profughi.

Viene inviata anche a Buenos Aires in occasione dell’elezione al soglio pontificio di papa Francesco. Nel 2016 cura gli speciali del Tg2 in diretta sul terremoto in Centro Italia, sul golpe in Turchia e sugli attentati di Dacca e di Nizza del 2016 (anche quelli di Istanbul nel 2017). Conduce l’edizione delle 20:30 del Tg2 fino al 3 novembre 2019. Dal giorno successivo (fino al 14 marzo 2025) passa a condurre Tg2 Post, il programma di approfondimento in onda dopo il Tg2.

La nuova avventura su Rai 3 e la vita privata di Manuela Moreno

Da dicembre 2022 fino alla chiusura del programma Manuela Moreno è la reporter fittizia per le inchieste di Viva Rai2!, mentre nell’estate 2023 e in quella in corso conduce Filorosso su Rai 3. Sempre su Rai 3, da marzo a giugno 2025, affianca Peter Gomez e il comico Paolo Rossi alla conduzione di Un alieno in patria.

Manuela Moreno non è sposata e non ha figli. A fine anni Novanta ha avuto una breve relazione sentimentale con il dirigente sportivo Adriano Galliani. Successivamente si è legata al discografico Giacomo Maiolini.

Lo scorso inverno la giornalista ha raccontato a Monica Setta in una puntata di Storie di Donne al Bivio di aver cominciato a frequentare assiduamente una persona diventata sempre più importante nella sua vita. Manuela Moreno è attiva anche sui social. Il suo profilo Instagram (@nunimoreno) è seguito da 86.000 follower.