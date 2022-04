Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: la reazione di papà Franco e Gianmaria Antinolfi

Nelle scorse ore, il popolo dei social si è interrogato sui risvolti segreti della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Gli internauti sono riusciti a catturare un like di papà Franco contro la principessa etiope.

ADESSO QUALCUNO DEVE FAR SAPERE A QUESTA GENTE CHE È IL CAZZO DI ESATTO CONTRARIO ha praticamente confermato che il figlio è manipolato da tipo:CHIUNQUE il modo in cui si dovrebbero tutti vergognare io mi farei brillare seduta stante FRANCO BORTUZZO NON SARAI MAI NESSUNO STACCE pic.twitter.com/AoaNJytVXt

Da quando Manuel Bortuzzo ha dato notizia all’Ansa della rottura con Lulu, cosa che fa davvero ridere, ho letto in giro di tutto e di più. Sapete cosa penso? Troppo semplice dare la colpa alla famiglia di Manuel. La verità è che quella storia non doveva partire. Prima era spinta dagli autori, poi Manuel ci avrà cavalcato l’onda, ormai nel circo mediatico del GF Vip ci era entrato. Lulu ha scelto quello che l’avrebbe messa più in luce, diciamolo. Gli altri non se la sarebbero calcolata di pezza. Troppo facile dare la colpa di una stupida rottura di una storia d’amore da reality alla famiglia Bortuzzo. Ma che ne sapete voi dei sacrifici che hanno dovuto fare i genitori di Manuel per stagli dietro per aiutarlo. Che ne sapete voi dei sacrifici che devono fare i genitori per i ragazzi disabili. La verità è una sola, non ne sapete nulla. Siete solo capaci di giudicare e basta, vorrei davvero farvi provare cosa significa solo per un giorno e allora potreste dire la vostra.