Madri – Una vita d’amore la seconda stagione della serie tv spagnola, arriva in anteprima esclusiva su Mediaset Infinity dal 17 Luglio con le prime puntate, in streaming gratuito. Al centro della storia c’è un gruppo di madri alle prese con la malattia dei propri figli e il loro ricovero in ospedale. La serie di Telecinco, distribuita in Spagna anche da Prime Video, è composta da 4 stagioni uscite tra il 2020 e il 2022, le prime due con 13 puntate e le ultime con 8. Ma scopriamo tutto sulla seconda stagione di Madri – Una vita d’amore.

Madri – Una vita d’amore 2, la trama

La seconda stagione di Madri – Una vita d’amore riparte due mesi e mezzo dopo l’incidente che ha coinvolto Elsa, Andy, Duna ed Eloy. Marian, non solo dovrà affrontare da sola la ricaduta nell’anoressia di sua figlia Elsa e il suo ricovero nel reparto di Psichiatria, ma dovrà occuparsi di una malattia tanto sconosciuta quanto dolorosa: la fibromialgia.

La Dottoressa Olivia Zavala dovrà affrontare una gravidanza inaspettata ma dovrà imparare a cavarsela da sola senza Simon, che nel frattempo ha iniziato una relazione con Juani. A seguito dell’incidente, Andy soffre di un disturbo neurologico che lo rende violento e aggressivo, viene così ricoverato in psichiatria. Per i genitori, Luisa e Antonio, ormai separati, non sarà facile affrontare questa situazione. L’arrivo di Eduardo come nuovo terapista pediatrico e dei suoi metodi poco ortodossi conquisteranno i giovani pazienti e faranno impazzire Vicky. Tra Eduardo e la capo infermiera scoppieranno presto scintille.

Madri – Una vita d’amore 2, la programmazione

La seconda stagione di Madri – Una vita d’amore è stata divisa in due parti da Mediaset Infinity, i primi 6 episodi sono stati caricati il 17 Luglio mentre i restanti arriveranno a settembre. Lo scorso anno la prima stagione è andata in onda anche su Canale 5 in seconda serata.

Madri – Una vita d’amore 2, quante puntate sono?

La seconda stagione è composta da 13 puntate da 70 minuti tutte disponibili in streaming.

Madri – Una vita d’amore 3 ci sarà?

Si, sono state realizzate 4 stagioni finora.

Madri – Una vita d’amore 2 dove la trovo in streaming

Madri – Una vita d’amore 2 è in streaming su Mediaset Infinity, dal 17 luglio i primi 6 episodi, disponibili anche gli episodi della prima stagione.

Madri Una vita d’amore 2, il cast

Nella seconda stagione di Madri – Una vita d’amore, tornano alcuni dei protagonisti della serie a partire dalla dottoressa Olivia Zabala interpretata da Aida Folch, ma molti personaggi cambiano visto l’arrivo di nuovi pazienti. Nel cast dei nuovi episodi troviamo:

Aida Folch: Olivia Zabala

Belen Rueda: Marian Ballesteros Diaz

Camen Ruiz: Lusa

Antonio Molero: Antonio Jurado

Alain Hernández: Simón Herrera Pacheco

Rosario Pardo: Milagros “Mila” Pacheco

Eva Ugarte: Paula Artigas Muñoz

Carla Díaz: Elsa Tadino Ballesteros

Joel Bosqued: Andrés “Andy” Jurado

Paula Morado: Alicia

Eduardo Santos: Xurxo

Chechu Salgado: Pablo

Marcos Ruiz: Ivan Martinez