Luwa Mbanda: chi è il papà di Maxime del Grande Fratello 2025

Stasera, giovedì 6 febbraio 2025, Maxime, concorrente del ‘Grande Fratello 2025‘, riceverà una sorpresa da parte dell’amatissima papà, ovvero Luwa Mbanda, professione medico.

All’interno del reality di Canale 5, il rugbista ha raccontato anche come si sono conosciuti i genitori.

“Mia madre è di Pannarano, provincia di Benevento, mio padre è della Repubblica democratica del Congo. Mio padre, a 19 anni, è venuto in Italia con una borsa di studio, prima a Bari, dove è rimasto un anno, poi a Roma. I miei genitori si sono conosciuti a teatro vicino a Piazza Mazzini a Roma, ad una conferenza sull’Africa. Mia madre era stata portata da un’amica legata all’Africa. Lei non voleva neppure andarci, e invece…”

Conosciamolo meglio:

Chi è Luwa Mbanda papà di Maxime del Grande Fratello 2025? Età, lavoro, Instagram

Grazie ad un vecchio post, pubblicato dal Partito Democratico, su Facebook, nel 2019, siamo in grado di fornirvi maggiori informazioni sul papà di Maxime:

“Lui si chiama Luwa Mbandà ha 63‬ anni e ieri mattina si è laureato per la terza volta. In Criminologia.

Lui che a 19 anni è arrivato in Italia con in mano una borsa di studio e da allora non ha mai smesso di studiare, giorno e notte, per oltre 40 anni. Ha compiuto sacrifici che noi non possiamo neanche immaginare, è diventato un medico chirurgo, l’orgoglio della sua famiglia, l’uomo che ce l’aveva fatta per tutti.

E, nel frattempo, si è sposato con una donna italiana, sannita per l’esattezza, da lei 27 anni fa ha avuto un figlio. Lo hanno chiamato Maxime e oggi è uno dei pilastri della Nazionale italiana di Rugby. Ed è anche l’uomo a cui, poche settimane fa, hanno dato del “negro di m****”, invitandolo a “tornare nel suo Paese.” Nel pieno centro di Milano. Nel 2019. Ricordate?

Questa mattina Maxime ha postato, orgoglioso, il video di suo padre che, a 63 anni, si commuove stringendo la mano dell’intera commissione che lo ha appena laureato criminologo. E ha scritto una frase: “Super Papà. Sono fiero di te”. Non esiste miglior risposta al razzista e a tutti i razzisti del mondo.

Potete combatterla, offenderla, insultarla, ma questa bellezza qui non la potete fermare. Luwa e Maxime, due storie, due uomini. Due esempi. Semplicemente l’Italia”.

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy