Lorenzo Tano, l’intervista dopo L’Isola dei Famosi: “Ho avuto un crollo. Spadino? Il mio nome detto per strategia”

Lorenzo Tano è stato il primo eliminato de L’Isola dei Famosi 2025, il reality Mediaset – ambientato alle Honduras – che si focalizza sul complesso adattamento psicologico e sociale dei concorrenti. Prima del survival game, il figlio di Rocco Siffredi ha acquisito notorietà in tv con il talent show Ballando con le Stelle, che gli ha regalato il successo ma anche l’amore. Oggi è un professionista affermato nel settore della produzione e regia video, ma anche un personaggio televisivo a tutti gli effetti.

TvBlog lo ha incontrato dopo la sua eliminazione dall’Isola. In questa intervista, Tano racconta le tappe fondamentali della sua permanenza alle Honduras, le difficoltà affrontate e il suo recente stato d’animo sull’uscita di scena. E su Angelo Famao, Leonardo Brum e Spadino – ritirati dal programma – dice: “Essere eliminato e venire a conoscenza che loro hanno deciso di uscire dal reality subito dopo, fa molto male perché questa era un’esperienza che io volevo veramente fare“.

Ballando con le Stelle ha segnato una tappa fondamentale nella sua carriera televisiva. Quanto ha pesato, nel suo percorso, il portare un cognome così importante? E come ha gestito il ruolo di ‘figlio d’arte‘?

Per me non è stato difficile, dato che mio padre è conosciuto come Siffredi. Io ho invece preferito portare in tv il mio vero cognome e anche per questo molte persone non hanno capito inizialmente chi fossi. Dopo le prime puntate, è uscita fuori la notizia, ma io l’ho vissuta tranquillamente perché il mio papà è una persona molto amata. Nel corso del programma è anche iniziata la storia con Lucrezia (Lucrezia Lando n.d.r.) e quella notizia ha preso il sopravvento su tutto. Per me è stato un percorso decisamente positivo.

Che tipo di rapporto si è instaurato tra lei, Milly Carlucci e la giuria durante il percorso nel talent?

Con Milly c’è stato sempre un rapporto molto professionale, anche perché lei gestisce tutto all’interno del programma e non c’è stato molto tempo per stringere un legame personale. Mi sono però legato molto a Guillermo Mariotto, che è venuto anche a trovarci in Ungheria, così come Selvaggia Lucarelli. Con buona parte della giuria abbiamo mantenuto un bel rapporto.

Quest’anno ha scelto di mettersi alla prova con L’Isola dei Famosi. Qual è stato il momento più duro vissuto in Honduras? E quello che invece ricorda con maggiore soddisfazione? Può raccontarci qualche retroscena inedito del reality?

Mio padre ha partecipato anche lui a L’Isola dei Famosi 10 anni fa, ed era quindi un’esperienza che volevo fare, anche per vedere in prima persona il percorso da lui vissuto in quel periodo. Famigliari e amici avevano tutti scommesso sulla mia resistenza nel reality, e alla fine sono uscito dopo la prima settimana. Io mi ero ben preparato per tutto e non ho sofferto; potevo restare ancora molto di più e, come ha detto Paolo (Paolo Vallesi, concorrente de L’Isola dei Famosi 2025 n.d.r.) in confessionale, anche io ho vissuto questa esperienza come se fosse stata una vacanza. Sono stato abbastanza bene.

Il momento più duro è stato verso il terzo – quarto giorno quando, durante la notte, ho avuto un crollo. C’è stata un’assenza di zuccheri che mi ha causato mal di testa e tachicardia. Solo in quella occasione ho dormito pochissimo, ma nel resto dei giorni è andato tutto molto bene e non ho sofferto la fame. Qualche retroscena? Quando si va a dormire arrivano animali di ogni tipo. Ad esempio Angelo (Angelo Famao n.d.r.) ha scoperto di avere, durante la prima serata, un granchio nell’intimo e si è subito spaventato. Lo stesso è accaduto a me, quando un granchio si è arrampicato sul mio mento. Al di là di questo, per me è stato tutto abbastanza tranquillo. Ci sono stati invece concorrenti che hanno sofferto la fame già dal primo giorno. Non mi sarei mai aspettato di vedere tutti quanti così sofferenti da subito.

La distanza dalla sua famiglia, in particolare da Lucrezia, ha rappresentato un ostacolo emotivo durante il programma? Come ha vissuto quel distacco prolungato?

In realtà Lucrezia ha provato più sofferenza, come se ci fosse stata realmente una rottura tra di noi. Lei ha perso anche peso; io mi ero invece preparato mentalmente per stare via. Sono stato poco all’Isola e non ho avuto nemmeno il tempo di sentire grandi mancanze.

Dopo l’eliminazione, ha avuto modo di riflettere sull’esperienza vissuta. Ritiene che l’uscita sia stata meritata oppure pensa ci siano state valutazioni ingiuste?

Spadino non ha in realtà avuto moltissimo tempo per ragionare, anche se sicuramente ha fatto le sue valutazioni. Dopo la puntata è venuto a confrontarsi con me e mi ha riferito che in realtà non avrebbe dovuto scegliere il mio nome, anche se può essere che lui me lo abbia detto per strategia, in modo da farsi aiutare da me. Prima dell’eliminazione avevano infatti difficoltà ad accendere il fuoco e io non gli volevo dare una mano, sapendo che ero in nomination e che c’era il 90% di possibilità che io lasciassi l’Isola. Avevo immaginato che sarebbe accaduto e ho trascorso la settimana sapendo che sarebbe stata l’ultima. Per questo mi sono goduto il tramonto, vivendo quel momento con una grande intensità e come se io fossi realmente in una vacanza.

Durante il reality ha condiviso l’esperienza con altri concorrenti: con chi ha stretto un legame più forte?

Ho legato di più con Carly Tommasini, anche perché eravamo seduti uno accanto all’altra sull’aereo che ci ha portati in Honduras. In quella occasione ci siamo conosciuti e, forse anche per quello, lei mi ha salvato nella Reazione a Catena. Questo legame è rimasto fino alla fine. Ho inoltre stretto rapporti con Leonardo e Angelo, i primi ragazzi che hanno poi deciso di ritirarsi. Credo che, se fossi rimasto sull’Isola, avrei potuto convincere almeno Leonardo a non andare via.

Mi è dispiaciuto anche sapere che Sodino – colui che mi ha buttato fuori dal programma – si è ritirato. Essere eliminato e venire a conoscenza che loro hanno deciso di uscire dal reality subito dopo, fa molto male perché questa era un’esperienza che io volevo veramente fare.

In una recente intervista, Lucrezia Lando ha dichiarato che le piacerebbe partecipare con lei a Pechino Express. Cosa ne pensa? C’è già qualcosa in cantiere per una futura partecipazione?

L’esperienza che avevo sempre sognato di fare era proprio L’Isola dei Famosi. Se Lucrezia volesse tentare Pechino Express insieme a me, non sarò io a toglierle questa possibilità ma lo farei solo per lei.

Dopo un’esperienza così intensa come L’Isola dei Famosi, com’è stato il ritorno alla vita quotidiana? Può anticiparci se ci sono nuovi progetti televisivi all’orizzonte?

I progetti futuri li avevo già iniziati prima de L’Isola dei Famosi, ma sono stati interrotti proprio per la mia partenza alle Honduras. Devo fare diverse attività con mio padre, ma anche con Lucrezia. Stiamo portando avanti tanti progetti sia a livello professionale che personale.