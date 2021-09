LOL 2 – Chi ride è fuori, Fedez e Mara Maionchi confermati conduttori

Fedez e Mara Maionchi conduttori di LOL – Chi ride è fuori anche nella seconda edizione: il tassello mancante, ovvero la conferma del ritorno del cantante accanto alla Maionchi, arriva dallo stesso Fedez con una story su Instagram. Nella story si legge un biglietto firmato dallo staff di Amazon Prime Video che dà di fatto la notizia del ritorno di Fedez alla guida del programma:

“Caro Fedez, siamo lieti di averti ancora con noi al timone di LOL. Quest’anno abbiamo fatto l’impossibile: riunire insieme le 10 persone più divertenti d’Italia ma soprattutto le uniche che non ti hanno ancora querelato. Lo staff di Amazon”.

Trattandosi di un programma comico, la battuta conclusiva non poteva mancare: le querele sono ormai un must per Fedez, con qualche associazione tra le altre particolarmente affezionata all’invio di comunicazioni firmate dagli avvocati. Ma quello che non manca a Fedez è l’autoironia (insieme ai mezzi per contrattaccare a dovere).

A proposito di attacchi e contrattacchi, Fedez è stato il bersaglio preferito degli autori per gli scherzi in cabina conduzione, quella che nella prima edizione di LOL – Chi ride è fuori ha visto protagonista anche Mara Maionchi e che torna anche nella seconda. La giudice più amata della tv, con i suoi incredibili e giovanissimi 80 anni, ha già fatto sapere di essere stata confermata alla conduzione di LOL 2 direttamente dal palco del Festival della Tv di Dogliani, di cui è stata ospite un paio di giorni fa. Come suo solito, non ha mancato di fare qualche battuta e ha già fatto sapere che in questa seconda edizione il suo ruolo sarà più ‘articolato’:

“Nella prima non ho fatto nulla, praticamente un parassita, ma in questa sarò a capo di una squadra. Sono gasatissima!”

ha detto nell’incontro che l’ha vista protagonista.

Ma quando va in onda LOL 2? Stando a quanto dichiarato dalla Maionchi a Dogliani, il programma sarà rilasciato su Amazon Prime Video già a Novembre. Ora bisognerà capire quali saranno i 10 comici invitati a far ridere senza ridere. E per noi la prima edizione ha avuto due soli protagonisti: Elio e Lillo. Vedremo se qualcuno riuscirà a fare meglio.