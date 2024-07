Lo Spaesato: su Rai 2 il ritorno di Teo Mammuccari con uno show on the road

Dopo l’esperienza come concorrente di ‘Ballando con le stelle’ e mentore de ‘L’Acchiappatalenti di Milly Carlucci, Teo Mammucari torna in tv, da lunedì 16 settembre 2024, in prima serata, su Rai 2 con uno show on the road che porta per titolo ‘Lo Spaesato’. Il conduttore, in questa speciale veste, vuole raccontare l’Italia attraverso la comicità.

Appena due mesi fa, il nostro Hit, aveva dato qualche anticipazione maggiore sul varietà che, di fatto, segna il ritorno di Mammucari su Rai 2 (la rete che decretò il successo di ‘Libero’): “Girerà dunque per l’Italia alla ricerca anche di persone e personaggi particolari che, insieme agli usi e costumi di quei luoghi, diventeranno le parti integranti di uno show che verrà realizzato nei teatri dei medesimi paesi. Nello show la faranno da padrone, oltre alle qualità istrioniche di Teo, anche i personaggi stessi che verranno scovati da Mammucari nel paese in oggetto”.

Lo Spaesato: le anticipazioni sul nuovo show di Teo Mammucari su Rai 2

Teo Mammucari è un comico che vive a Roma da quarant’anni ma a volte si sente un po’ spaesato… allora prende la macchina e parte… Sempre alla ricerca di nuovi stimoli, mosso dalla sua curiosità e dal desiderio di riassaporare vecchie sensazioni legate alle sue origini, abbandona la città alla volta di cinque borghi italiani che nascondono genuinità e tradizione.

Vagando per i piccoli paesi, Teo incontra gli abitanti, vive insieme a loro esperienze curiose, si cimenta nei loro mestieri, conosce le loro storie e – attraverso la sua lente dissacrante – li trasforma nei personaggi di una grande commedia popolare.

La cornice di questa avventura è, infatti, la serata di stand-up comico che si tiene dopo l’esplorazione: nel teatro storico del piccolo comune, gli abitanti si radunano per ascoltare Teo raccontare la sua esperienza e si trasformano così nei i protagonisti dello spettacolo, per ridere insieme a lui. Qual è infatti il modo migliore di raccontare l’Italia, se non attraverso le risate?

Lo Spaesato: dove vederlo in diretta tv e live streaming

Il programma si può vedere in diretta tv e live streaming su Rai 2 e Raiplay a partire da lunedì 16 settembre 2024 per cinque settimane. E’ possibile rivedere su Raiplay l’intera puntata e i momenti cult della serata.