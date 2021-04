LOL – Chi ride è fuori è il fenomeno dell’intrattenimento di questo inizio di primavera. Lo show di Prime Video, che vede un gruppo di comici sfidarsi per sei ore a non ridere, rinchiusi in un teatro ricco di stimoli creativi, è l’argomento di punta sui social network. Twitter e TikTok pullulano di citazioni, meme e parodie del programma, che di fatto ha riabilitato la comicità pop.

Tuttavia, non tutti gli spettatori dello show sono a conoscenza dell’esistenza di video esclusivi di LOL – Chi ride è fuori. Scene che non sono state inserite nelle sei puntate previste dal format, ma che sono disponibili a tutti gli iscritti ad Amazon Prime Video. Come accedere ai contenuti extra? Foto dal set e sketch sono raggiungibili attraverso una funzione peculiare del servizio di streaming di Amazon, l’X Ray, che fornisce dettagli sullo spettacolo e rende interattiva l’esperienza di visione.

Passando il cursore da pc, o cliccando un pulsante del telecomando, oltre ad avere informazioni sui protagonisti della scene in onda, è possibile cliccare sull’opzione “Più dettagli” di X Ray. Insieme alla selezione rapida delle sezioni della puntata e alle curiosità sul cast, vi è una categoria dedicata ai “Contenuti extra“. Si tratta di gallery di foto tratte da ogni puntata e di video esclusivi, per un totale di nove per le prime quattro puntate, che ampliano il racconto e permettono agli spettatori di ingannare l’attesa, in vista degli ultimi due appuntamenti dell’8 aprile.

Insomma, se non volete (attenzione, mezzo spoiler) perdervi le dichiarazioni di amore tra Lillo e Caterina Guzzanti o il ritorno di Ciro dal cuore palpitante, l’unica opzione è accedere ai contenuti extra di X Ray. Ah, il ricordo dell’home video, dei DVD, dei Blu Ray…