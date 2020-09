Live non è la d’Urso, il programma Videonews, condotto da Barbara d’Urso, andrà in onda, stasera, 20 settembre 2020, in prima serata su Canale 5, con la terza puntata della stagione 2020 – 21.

LIVE NON È LA D’URSO 2020 – 21, OSPITI, TERZA PUNTATA

Gli ospiti della terza puntata sono: Federico Fashion Style, l’hair stylist contro cinque agguerrite sfere dopo le polemiche delle ultime settimane; anche Matteo Salvini si confronterà con cinque volti noti; le immagini del matrimonio di Nicoletta Mantovani e Alberto Tinarelli. Ed ancora, la prima intervista di Serena Grandi dopo la condanna a due anni di carcere per bancarotta.Nuove rivelazioni choc su Patrizia De Blanck che potrebbe non essere contessa. E in studio ci sarà anche Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa.

Preparate i lustrini perché questa puntata di Live #noneladurso sarà PAZZESCA! Matteo Salvini contro le tutti, la verità di Serena Grandi dopo la condanna e tanto altrooooo! A domenica! #Pomeriggio5 pic.twitter.com/iiuAIinwfk — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 25, 2020

LIVE – NON È LA D’URSO 2020 – 21: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

La nuova puntata andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.

LIVE – NON È LA D’URSO 2020 – 21, SECOND SCREEN

Il programma di Barbara d’Urso è presente sul web con una sezione a parte presente sul sito di Mediaset Play. Su Facebook, invece, il programma è presente sulla pagina ufficiale. Su Twitter, l’account ufficiale del programma è @LiveNoneladUrso mentre l’hashtag ufficiale con il quale è possibile commentare il programma è #noneladurso. Live – Non è la D’Urso è presente anche su Instagram con il profilo ufficiale.