Live non è la d’Urso, il programma Videonews, condotto da Barbara d’Urso, andrà in onda, stasera, 11 ottobre 2020, in prima serata su Canale 5, con la quinta puntata della nuova stagione.

LIVE NON È LA D’URSO 2020 – 21, OSPITI, QUINTA PUNTATA

Gli ospiti della quinta puntata in onda, stasera, sono Gabriel Garko e Angela di Mondello che affronteranno le cinque sfere della trasmissione. Rivelazioni e nuovi segreti su Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, attualmente inquilini della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. Si tornerà ad affrontare lo spinoso tema dei finti scoop che hanno visto protagonisti i due gieffini. Ed ancora, parla, per la prima volta in tv, Iconize, l’ex di Tommaso Zorzi, accusato di essersi picchiato da solo. E ancora Franceska Pepe, ultima eliminata dal reality di Canale 5, si confronterà con gli opinionisti in studio. Inoltre, faccia a faccia tra Francesca Cipriani e il divino Otelma per una caduta durante la loro esperienza a L’isola dei famosi. Prevista anche la presenza di Fabrizio Corona.

LIVE – NON È LA D’URSO 2020 – 21: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Il nuovo appuntamento con la trasmissione Mediaset andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.

LIVE – NON È LA D’URSO 2020 – 21, SECOND SCREEN

Il programma domenicale di Barbara d’Urso è presente sul web con una sezione a parte presente sul sito di Mediaset Play. Su Facebook, invece, il programma è presente sulla pagina ufficiale. Su Twitter, l’account ufficiale del programma è @LiveNoneladUrso mentre l’hashtag ufficiale con il quale è possibile commentare il programma è #noneladurso. E’ presente anche su Instagram con il profilo ufficiale.