Live non è la d’Urso, il programma Videonews, condotto da Barbara d’Urso, andrà in onda, stasera, 29 novembre 2020, in prima serata su Canale 5, con la dodicesima puntata della nuova stagione.

E per Live #noneladurso… Una super puntatona con tante esclusive! pic.twitter.com/NIukCVH15V — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 27, 2020

Ecco cosa accadrà, stasera: la prima parte della trasmissione sarà dedicata all’emergenza Coronavirus che sta colpendo, da mesi, il nostro Paese. Spazio al malcontento delle persone più colpite dalla crisi economica. Collegamenti esclusivi con i luoghi simbolo. Esperti, giornalisti, politici dibatteranno sui temi caldi della settimana a pochi giorni dal nuovo DPCM in previsione del Natale.

E, poi, l’addio a Maradona tra commozione e polemiche. Spazio anche al ‘Grande Fratello Vip’: il confronto a tre tra Paolo Brosio, la fidanzata Maria Laura De Vitis ed un terzo misterioso uomo che potrebbe minare la frequentazione tra il giornalista e la modella. Ed, infine, il tanto atteso incontro tra Guenda Goria e Telemaco Dell’Acqua con la speranza di un ritorno di fiamma dopo l’esperienza all’interno del reality di Canale 5;

LIVE – NON È LA D’URSO 2020 – 21: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Il nuovo appuntamento con la trasmissione Mediaset andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.

LIVE – NON È LA D’URSO 2020 – 21, SECOND SCREEN

Il programma domenicale di Barbara d’Urso è presente sul web con una sezione a parte presente sul sito di Mediaset Play. Su Facebook, invece, il programma è presente sulla pagina ufficiale. Su Twitter, l’account ufficiale del programma è @LiveNoneladUrso mentre l’hashtag ufficiale con il quale è possibile commentare il programma è #noneladurso. E’ presente anche su Instagram con il profilo ufficiale.