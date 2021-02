Live non è la d’Urso, il programma Videonews, condotto da Barbara d’Urso, andrà in onda, stasera, domenica 21 febbraio 2021, in prima serata su Canale 5, con una nuova imperdibile puntata.

Nuovi risvolti sulla coppia dell’Hotel Eufemia. Tra i tanti ospiti, una doppia sfida nelle sfere: Maria Teresa Ruta, eliminata la scorsa settimana dalla casa del ‘Grande Fratello Vip’, con i suoi figli, Guenda e Gian Amedeo. E, poi, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, una delle coppie più amate della scorsa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Spazio anche per lo scontro a distanza tra Platinette e Tommaso Zorzi. Si parla anche di tradimenti clamorosi con storie e sviluppi.

Spazio anche alla strettissima attualità con l’emergenza Coronavirus, la polemica sui vaccini, le nuove possibili restrizioni, i nuovi colori delle regioni, le prime decisioni del nascente governo Draghi, la crisi economica, le proteste dei lavoratori.

Prevista la presenza anche dell’ex portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino, in libreria, con l’autobiografia, ‘Il portavoce’.

LIVE – NON È LA D'URSO 2021: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Il nuovo appuntamento con la trasmissione Mediaset andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.

