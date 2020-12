Live non è la d’Urso, il programma Videonews, condotto da Barbara d’Urso, andrà in onda, stasera, domenica 20 dicembre 2020, in prima serata su Canale 5, con la quindicesima puntata della nuova stagione.

Federica Cappelletti, vedova dell’ex calciatore Paolo Rossi, e Gessica Notaro con la mamma sono tra gli ospiti di questa puntata. Tra gli argomenti trattati, ci sarà la malattia di Pablito e la vergogna del furto nella sua abitazione durante i funerali.

Si parla anche degli eredi Diego Armando Maradona, con l’ingresso in studio del figlio 18enne mai riconosciuto, ci sarà l’incontro tra Selvaggia Roma e suo padre dopo le dichiarazioni choc all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ e le prove del vero amore tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis.

Il nuovo appuntamento con la trasmissione Mediaset andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.

