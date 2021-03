Live non è la d’Urso diretta puntata 14 marzo 2021: ospiti e anticipazioni

Live non è la d’Urso, il programma Videonews, condotto da Barbara d’Urso, andrà in onda, stasera, domenica 14 marzo 2021, in prima serata su Canale 5, con una nuova imperdibile puntata. Come ogni settimana, tanti ospiti, esclusive e interviste ai protagonisti del momento.

La padrona di casa, sul proprio account Instagram, nelle scorse ore, ha rivelato alcuni argomenti della serata: come il drive in per Tiziana Giardoni, moglie di Stefano d’Orazio, lo storico batterista dei Pooh, scomparso lo scorso 6 novembre 2020. La donna rivivrà i momenti più belli della loro storia d’amore. Si parlerà, inoltre, delle polemiche legate all’ultimo Festival di Sanremo sul mancato omaggio al musicista.

Ed ancora, spazio all’attualità con l’intervento di Thomas Markel jr, il fratellastro di Meghan, moglie del principe Harry, dopo l’intervista ad Oprah Winfrey e le accuse di razzismo nei confronti dei membri di Buckingham Palace.

LIVE – NON È LA D’URS0 2021: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Il nuovo appuntamento con la trasmissione Mediaset andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.

LIVE – NON È LA D’URSO 2021, SECOND SCREEN

Il programma domenicale di Barbara d’Urso è presente sul web con una sezione a parte presente sul sito di Mediaset Play. Su Facebook, invece, il programma è presente sulla pagina ufficiale. Su Twitter, l’account ufficiale del programma è @LiveNoneladUrso mentre l’hashtag ufficiale con il quale è possibile commentare il programma è #noneladurso. E’ presente anche su Instagram con il profilo ufficiale.