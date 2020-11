Live non è la d’Urso è un programma di Videonews condotto da Barbara d’Urso in onda tutte le domeniche in prima serata su Canale 5. Domenica 1 novembre va in onda l’ottava puntata della terza edizione. Tanti gli ospiti che si susseguiranno nelle quattro ore di diretta.

Ospiti della puntata di stasera saranno Gabriele Rossi, l’ex fidanzato di Gabriel Garko che ha fatto coming out poche settimane fa, ufficialmente durante “Verissimo”, con Silvia Toffanin al timone del programma. Presenti anche le sorelle Lecciso e Wanna Marchi: per loro le temutissime sfere. Infine, oltre al consueto focus d’apertura sull’attualità (Covid-19) ci sarà anche tempo per avere in studio l’ex fidanzato di Guenda Goria nello spazio consueto dedicato al Grande Fratello Vip, in onda per due sere a settimana (il lunedì e venerdì) in prima serata su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini

Live – Non è la d’Urso: Dove vederlo in diretta TV e streaming

Il nuovo appuntamento con la trasmissione Mediaset andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. La puntata sarà visibile anche in alta definizione al canale 505 del digitale terrestre oppure al canale 105 del bouquet d’intrattenimento Sky o su Tivusat. Anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.

Live – Non è la d’Urso: Second Screen

Il programma domenicale di Barbara d’Urso è presente sul web con una sezione a parte presente sul sito di Mediaset Play. Su Facebook, invece, il programma è presente sulla pagina ufficiale. Su Twitter, l’account ufficiale del programma è @LiveNoneladUrso mentre l’hashtag ufficiale con il quale è possibile commentare il programma è #noneladurso. E’ presente anche su Instagram con il profilo ufficiale.