Live Non è la D’Urso torna in onda questa sera, 13 dicembre 2020, in diretta, dalle 21,20 circa, su Canale 5. Al timone, come sempre, Barbara d’Urso che continuerà a parlare di attualità e gossip, nel suo programma in prima serata. Domenica prossima ci sarà l’ultima puntata prima della pausa natalizia. A gennaio il ritorno, dopo le feste.

Dalle anticipazioni, questa sera si parlerà nuovamente del caso Genovese, con nuove indiscrezioni e testimonianza sul caso di cronaca che ha occupato le prime pagine dei quotidiani. Presenti in studio Francesco Oppini, che recentemente ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. In studio, con lui, i genitori, Alba Parietti e Franco Oppini. Tornano anche Paolo Brosio con la giovane fidanzata (e ascolteremo un audio importante nella loro storia…). Infine, tra i temi in scaletta, anche il Coronavirus con gli ultimi aggiornamenti (probabilmente sul nodo dei viaggi e spostamenti) e sulla questione della morte di Diego Armando Maradona.

Questa quattordicesima puntata vedrà il connubio di gossip e cronaca e non mancheranno le cinque sfere. Personaggi inizialmente misteriosi sceglieranno se difendere o criticare l’ospite al centro studio su un argomento “caldo” della settimana.

LIVE – Non è la d’Urso, dove vederlo in diretta e second screen

Il nuovo appuntamento con il programma condotto da Barbara d’Urso andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20, in diretta. La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla e recuperarla anche una volta terminata la messa in onda.

Il programma domenicale di Barbara d’Urso è presente sul web con una sezione a parte presente sul sito di Mediaset Play. Su Facebook, invece, il programma è presente sulla pagina ufficiale. Su Twitter, l’account ufficiale del programma è @LiveNoneladUrso mentre l’hashtag ufficiale con il quale è possibile commentare il programma è #noneladurso. E’ presente anche su Instagram con il profilo ufficiale.