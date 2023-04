Torna questa sera in prima serata L’Eredità con un appuntamento dal titolo L’Eredità – Viva la Rai. A guidare la serata sarà l’abituale padrone di casa del game show di Rai1, Flavio Insinna. Per lui sarà il settimo sabato consecutivo nella prima serata di Rai1, dopo i sei appuntamenti di Il Cantante Mascherato, conclusosi sette giorni fa, con la vittoria di Samuel Peron e del suo Cavaliere Veneziano.

L’eredità – viva la rai: anticipazioni

L’appuntamento speciale di L’Eredità in prima serata vedrà come concorrenti del gioco personaggi famosi, come già accaduto in passato. Giocheranno quindi Al Bano, Gigi D’Alessio, Nunzia De Girolamo, Claudia Gerini e le coppie formate da Tullio Solenghi e Massimo Lopez (freschi dell’esperienza al Cantante Mascherato) e Pierpaolo Spollon e Matilde Gioli. A giocarsi la ghigliottina finale saranno invece Al Bano e Luca Argentero. Lo scopo della serata sarà quello di ripercorrere la lunga storia della Rai, attraverso i suoi protagonisti e le tappe più significative. Si inizia così virtualmente la lunga marcia di avvicinamento al festeggiamento dei settant’anni dalla nascita della tv pubblica, che ricorreranno il 3 gennaio 2024. L’eventuale vincita della serata, come consuetudine, sarà interamente devoluta in beneficienza.

L’eredità – viva la rai: quando e dove va in onda

Lo speciale dell’Eredità andrà in onda questa sera, sabato 29 aprile, su Rai 1 in prima serata, dopo Affari tuoi, regolarmente in onda nell’access. Lo speciale in prima serata arriva dopo che in poco più di dodici mesi L’Eredità è già sbarcata per ben tre volte in prima serata (2 aprile, 22 maggio e 2 novembre 2022).

L’eredità – viva la rai: dove e come seguirla in tv e in streaming

Lo speciale di questa sera si potrà seguire in diretta su Rai1 a partire dalle 21:25 circa e anche in diretta su RaiPlay. TvBlog inoltre seguirà tutta la puntata e la commenterà con l’immancabile liveblogging.