Leandro Olivieri: chi è il fratello di Anita del Grande Fratello 2024

Stasera, lunedì 15 gennaio, in occasione della trentunesima puntata del ‘Grande Fratello 2024‘, Leandro Olivieri, fratello di Anita, una delle concorrenti più controverse di questa edizione del reality di Canale 5, farà una sorpresa alla sorella.

Conosciamolo meglio:

Chi è Leandro Olivieri fratello di Anita del Grande Fratello 2024? Età, lavoro, Instagram

Anita è molto legata al fratello a cui dedica, spesso, foto e pensieri sui social come quello datato 2019 “Non vedevo mio fratello da 5 mesi immagino abbiate sentito cosa succede in Cile, ammetto che il fatto che non ci sarebbe stato alla mia laurea è stato difficile da accettare essendo lui per me un punto di riferimento”.

Il suo profilo Instagram @leosavingtheworld conta oltre 1330 followers: Scrive: “Giro l’Italia in bici per pulire le spiagge, conoscere e riunire tutte le persone che, come me, vogliono salvare il mondo”.

Ha 29 anni ed è nato nel mese di giugno.

La dedica di Anita del Grande Fratello 2024 sul fratello Leandro

La concorrente, durante la sua permanenza in casa, ha parlato del rapporto con l’amato fratello:

“Con lui ho sempre fatto la dura, ma l’amore per un fratello, soprattutto se si chiama Leandro, è inspiegabile a parole. Sei la persona migliore del mondo, e io posso solo che prendere esempio da te. Già lo sapevo, ma oggi mi hai dimostrato che, distanza, soldi, tempo, non sono niente quando ami una persona. So i sacrifici che hai fatto per venire e li apprezzo così tanto che oggi solo le lacrime potevano parlare per me. Non me lo aspettavo davvero. Ci avevo pensato ma realizzando l’infattibilità della cosa lo avevo accettato. Quando ti ho visto oggi ho capito quanta fortuna ci fosse nella mia vita”.

“Tutte queste persone intorno a me, lì, per me. Il tempo è in assoluto il bene più prezioso, e tu il tuo lo hai dato a me, come anche tutti gli altri oggi. Sembrerò scema a scrivere queste cose, ma so per certo che se non fosse stato per le persone che ogni giorno mi stanno accanto io oggi non ce l’avrei fatta. Ero agitata, ma quando vi ho visto tutti li non ho più trovato neanche un motivo valido per esserlo, avevo già tutto. Spero di dare sempre tutto ciò che ricevo, e giuro sarò sempre grata. Vi amo e vi voglio bene, tutti quelli presenti in foto e anche chi so che c’è stato con il pensiero. Siete la parte migliore di me e mi sento non ricca di più. Sono già troppo realizzata così per poter aspirare a più di questo ora. Oggi la mia vittoria più grande siete voi”