Le Ragazze torna su Rai 3 con la sua ottava edizione a partire da lunedì 10 aprile 2023, in seconda serata. Dopo tre edizioni, torna la conduzione in studio: il testimone di Gloria Guida viene raccolto da Francesca Fialdini. Il set è realizzato a Palazzo Corrodi a Roma, sede della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri.

L’ottava edizione de Le Ragazze si compone di 6 appuntamenti in onda il lunedì alle 23,15 su Rai 3 a partire dal 10 aprile cui si aggiunge uno Speciale in prime time in programma sabato 27 maggio, sempre su Rai 3.

Protagoniste la psicologa Alberta Basaglia e la celebre speaker radiofonica, recentemente scomparsa, Clelia Bendandi.

Famiglia particolare è anche quella di Clelia Bendandi , che nasce a Roma nel 1951, ma trascorre l’infanzia a Pesaro, lontana dal caos e dal fermento della capitale. Un fermento che, dopo il ritorno a Roma, segnerà i suoi anni giovanili, quando diventerà una delle protagoniste assolute della stagione della nascita delle radio private. Il padre, Poldo Bendandi, è un famoso ristoratore con la passione del cinema che partecipa come caratterista a tante pellicole degli anni ‘60 e ‘70. La madre, Laura, è laureata in legge e dirige in via del Babuino una galleria d’arte. Clelia sogna di fare il medico in Africa, ma lascia presto la Facoltà di Medicina per iscriversi a Scienze Politiche. Nel 1974 un suo amico che ha appena aperto una delle prime radio private romane, la invita a casa – da dove trasmette – e le mette in mano un microfono. Per Clelia è la folgorazione: capisce subito che la radio è quello che vuole fare e questo amore l’accompagnerà per tutta la vita. Tra le prime esperienze, molto significativa è quella di Radio Luna, emittente fondata da Sergio Talia. In seguito, approda prima a Radio Due, chiamata da Mario Giobbe per un programma che per la prima volta univa musica e sport, poi a Rai Stereo2. Negli anni ‘80 intervista tutti i più grandi artisti della scena musicale. A fine anni ’90 si trasferisce a New York e sposa Chip, un ragazzo gay con cui intreccia una relazione bellissima: la sua morte a causa di un tumore è uno dei più grandi dolori della sua vita. Rientra in Italia nel 2014. Clelia Bendandi è scomparsa il 13 marzo 2023, poche settimane dopo aver lasciato questa intensa testimonianza a “Le Ragazze”.

Nata nel 1955, Alberta Basaglia è figlia dell’attivista Franca Ongaro e del grande psichiatra Franco Basaglia, innovatore nel campo della salute mentale e ispiratore della legge che nel 1978 sancisce la chiusura dei manicomi e la territorializzazione della psichiatria. La sua è un’infanzia diversa dalle altre, a contatto con i pazienti del padre che frequentano spesso la sua casa. La piccola Alberta riesce a vincere la sua paura verso i “matti” grazie al clima di normalità, naturalezza e rispetto che si respira in famiglia verso queste tematiche e verso i soggetti più fragili. Per tutta la vita fa i conti con il peso della figura del padre ma al tempo stesso non può che seguire le orme: diventa psicologa, si occupa degli asili nido, in seguito guida il Centro Donna e Centro antiviolenza del Comune di Venezia. Oggi è separata e ha una figlia. Pensando al padre, riconosce la grande importanza che ha avuto nella sua vita.

Protagoniste della prima puntata due ragazze degli anni ’50, ovvero l’attrice Adriana Asti e la merciaia Lillina Caputo.

Tra le più grandi attrici italiane, in 70 anni di carriera Adriana Asti ha lavorato con Visconti, Bertolucci, Pasolini, Bolognini, De Sica, fino a Bunuel e Tinto Brass. Dal cinema al teatro (con Strehler, Ronconi e ancora Visconti), dagli sceneggiati televisivi alla prosa radiofonica, ha collezionato un David Speciale e 6 Nastri d’argento. Nata a Milano in una famiglia borghese benestante, era una bambina ipersensibile e piagnucolosa (la chiamavano Miss Piaghetti), che incontra il teatro per caso quando appena diciottenne ha l’opportunità di entrare a far parte della Compagnia del Carrozzone. Non è divorata dal fuoco sacro dell’arte e intraprende la carriera per uscire di casa e avere una vita indipendente. Il talento però emerge presto e la sua carriera decolla. Dopo un primo matrimonio che dura solo due anni e mezzo col pittore Fabio Mauri, si innamora di Bernardo Bertolucci, che sarà il suo compagno per diversi anni. Poi negli anni ’70 incontra Giorgio Ferrara, che diventa il suo secondo e attuale marito.

Lillina Caputo, merciaia di Castellana Grotte, in provincia di Bari è nata in una famiglia di commercianti – venditrice di tessuti la madre, esportatore di ciliegie in America il padre – sposa un ebanista amico di famiglia. Lillina farà un matrimonio combinato dalla sorella, con un uomo di 17 anni più grande di lei, “così ti sistemi”. Accetterà questa scelta ma ben presto il destino la renderà tutt’altro che dipendente dal marito. Gli affari di lui infatti non andranno bene e con grande intraprendenza Lillina aprirà una merceria che in breve tempo diventerà un’azienda florida e un polo di attrazione per i clienti del paese.