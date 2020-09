Le Ragazze, le nuove puntate su Rai 3

Le Ragazze tornano su Rai 3 ed è sempre un piacere ritrovarle. La nuova stagione del programma ideato e realizzato da Pesci Combattenti viene inaugurata da un parterre di storie che ingolosisce alla sola lettura: nella prima puntata, in onda da questa sera, venerdì 25 settembre, su Rai 3 dalle 21.15 si incrociano donne e vicende che sarebbero da trasferire in blocco nelle Teche non solo Rai, ma della cultura e della storia sociale d’Italia.

Intanto partiamo dalla formula del programma, che non cambia nella sostanza anche se non ritrova la conduzione di Gloria Guida, voce e nocchiera del pubblico tra le storie di puntata nelle ultime due stagioni: resta inalterata, infatti, la struttura adottata nel passaggio dall’access prime time, ovvero il racconto di quattro diverse storie che coprono un arco che va dagli anni ’40 a oggi al primo Ventennio del Terzo Millennio. E il riferimento agli esordi in access prime time ci è utile per ricordare il debutto di questo format, nato come Le Ragazze del ’46 e che resta uno dei migliori programmi della recente storia della tv, dal grande valore educativo lanciato nell’anniversario dell’estensione del diritto di voto alle donne anche in Italia.

1

Le Ragazze 2020, anticipazioni prima puntata

Il suo valore narrativo e testimoniale è, del resto, assolutamente confermato dalla caratura e dal profilo delle prime quattro protagonste di questo nuovo ciclo. E un occhio di riguardo personalmente lo riservo a Franca Cancogni, il cui nome dirà poco ai più e proprio per questo la sua testimonianza di vita e di opere è di valore inestimabile. Non sono solo i suoi 100 anni portati splendidamente a colpire, ma il modo in cui li ha vissuti: la Cancogni, la Ragazza degli anni ’40 in questa prima puntata, è infatti la traduttrice di Joyce, D.H. Lawrence e Conrad per Einaudi, ma è stata anche sceneggiatrice per la Rai di serie indimenticabili come “A Come Andromeda”. E per non farsi mancare nulla ha esordito come scrittrice a 98 anni. Perché la vita è un continuo inizio.

Per il decennio ’50 una delle rare interviste di Adua Veroni, prima moglie di Luciano Pavarotti col quale ha condiviso più di 40 anni di vita e di arte e madre delle sue prime tre figlie. Un racconto spassionato e aperto per una donna di grande riserbo. Con lei a raccontare le Ragazze degli anni ’50 anche Luciana Romoli, che a soli 8 anni si ribellò alle leggi razziali del 1938 e a 14 divenne staffetta partigiana. E scusate se è poco.

Non manca una puntatina negli anni ’70, per i quali si intrecciano le storie dell’attrice Monica Guerritore, scoperta giovanissima da Giorgio Strehler, che racconta un periodo di grande vivacità artistica e culturale per l’Italia post Boom economico, e quella drammatica di Letizia Lopez, sorella di Rosaria, vittima del massacro del Circeo del 1975, uno degli eventi più sanguinosi e orribili della cronaca italiana del Dopoguerra.

La chiusura è affidata a un’altra storia affatto banale – ed è la grande forza, sempre, di questo programma – ovvero quella di Elisa Marconi, una ragazza dei nostri giorni che lavora in un reparto di radio-oncologia pediatrica e che ha scelto di aiutare i bambini ad affrontare tutte le paure e le emozioni delle loro terapie. E le interviste di questa prima puntata sono curate da Olivia Bernardini, Francesca Cucci e Vincenzo Faccioli Pintozzi.

Le Ragazze 2020: come seguirle in diretta e in live streaming

Sono 6 le puntate realizzate per questa quarta stagione e saranno trasmesse in due distinte tranche da 3 ciascuna. Le prime tre, quindi, vanno in onda nel prime time del venerdì sera su Rai 3 dalle 21.15 (contro due corazzate come Tale e Quale Show e Grande Fratello Vip 5, senza dimenticare Propaganda Live e Fratelli di Crozza) e in live streaming su RaiPlay, dove poi saranno disponibili on demand.

Le Ragazze è un programma di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa prodotto da Pesci Combattenti per Rai3 ed è scritto da Cristiana Mastropietro con la direzione artistica di Riccardo Mastropietro, mentre la regia delle interviste è di Tiziano Bernardini, Jovica Nonkovic e Marcello Orlando; il produttore esecutivo Pesci Combattenti è Marianna Capelli.

Le Ragazze 2020, second screen

L’hashtag per commentare sui social il programma è #LeRagazze.