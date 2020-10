Simone Cristicchi ‘conduttore tv’ per Le poche cose che contano, tre serate speciali dalla pieve di Romena, in onda da questa sera, mercoledì 7 ottobre, su Tv2000 (DTT, 28) alle 21.50 (dopo la recita del Rosario, nel giorno della Madonna del Rosario… quando si dice ‘il traino’). Un’occasione davvero particolare che vede il cantautore insieme a don Luigi Verdi, fondatore della Comunità Romena, per un racconto tra parole e musica su quello che vuol dire vivere il contemporaneo e come si può cambiare rotta. Um programma pensato – come dice Cristicchi a Il Mattino – “per essere un modo per pensare tutti insieme alle priorità della vita“, con ospiti ed esibizioni, in una cornice senza dubbio suggestiva.

E così il racconto si muove intorno a dieci parole-chiave, scelte con cura, come sempre anche nelle canzoni di Cristicchi: si ragionerà di coraggio, umiltà (che è poi il termine più caro al cantautore), dignità, creatività, fragilità, fedeltà, bellezza, perdono, gioia e amore. A ciascuna di essa è legata una canzone eseguita da Cristicchi, tra cui due inediti, ovvero “Le Poche Cose che Contano” – che dà il titolo al programma – e “Dalle tenebre alla luce“. Il pubblico del piccolo schermo potrà quindi conoscere un Cristicchi in una prospettiva ‘inedita’, ovvero anche quella di narratore e attore: una dimensione certo non sconosciuta a chi ha avuto il piacere di vederlo in teatro con le sue produzioni, tra cui ricordiamo Magazzino 18 e il ‘conseguente’ Esodo.

“In questi anni è cambiato il mio campo di ricerca: prima mi muovevo nella geografia degli ultimi, da qualche anno le mie canzoni nascono dalla mia interiorità. In questo cammino hanno influito persone e incontri, come Don Luigi Verdi”

dice Cristicchi al quotidiano Il Mattino.

E non è certo un caso che questa idea narrativa prenda forma e sostanza nella Comunità Romena fondata da Verdi. Nel frattempo il COVID ha fermato di fatto la tournée teatrale, mettendo in ginocchio del resto l’intera filiera dello spettacolo live, ma non la scrittura: Cristicchi ha pronto un nuovo album di inediti, in uscita nel 2021. Intanto riflettiamo con lui e i suoi ospiti sulle poche cose che contano…