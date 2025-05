Le più belle serie tv da non perdere a Giugno 2025

Giugno 2025, tutte le serie tv, film, fiction da non perdere: ecco come cambiano i palinsesti delle varie piattaforme per la bella stagione.

Con l’arrivo della bella stagione le varie piattaforme tv, ma anche in canali in chiaro, rivoluzionano i loro palinsesti. Del resto è noto che in Estate le abitudini degli utenti televisivi cambiano radicalmente e questo perché nei mesi caldi si trascorre molto più tempo fuori casa. E se la Rai e Mediaset approfittano del periodo per mandare in onda le repliche di film e fiction che durante l’Inverno hanno ottenuto l’attenzione del pubblico, le piattaforme streaming propongono nuove serie e film.

Una scelta giustificata anche dal fatto che i canali a pagamento permettono di vedere i programmi anche in orari insoliti dando al telespettatore la possibilità di potere scegliere come e quando godersi la propria fiction preferita, o anche un thriller o una commedia. Ma qual è la programmazione di Giugno 2025? Quali sono le serie tv da non perdere? Tutte le nuove produzioni sono state rese note qualche giorno fa e alcune sono davvero molto interessanti.

Dal 13 Giungo debutta su Prime Video la seconda stagione di Pesci Piccoli 2, dopo il successo della prima non poteva mancare il capitolo successivo dedicato allo staff dell’agenzia di comunicazione più divertente della tv. La serie è composta di 8 nuove puntate e il cast è davvero esaltante: è formato da Martina Tinnirello e, ovviamente, Fabio Balsamo, Aurora Leone, Ciro Priello e Fru, In Pesci piccoli 2 verranno considerati di più i personaggi di cui si farà una maggiore analisi introspettiva, ma senza perdere l’ironia e la leggerezza che contraddistingue la serie.

“L’estate dei segreti perduti”, nuova produzione Prime Video

Dal 18 Giugno Prime Video regala al suo pubblico una nuova produzione: L’estate dei segreti perduti. Una serie che è destinata ad avere successo e sui cui la piattaforma ha puntata particolarmente. Tratta dal romanzo We Were Liars di E. Lockhart, è una fiction misteriosa ma anche un thriller che coinvolgerà il pubblico. Protagonista Cadence Sinclair Eastman, erede di una famiglia facoltosa. che tutte l’estati si riunisce con i suoi amici “i bugiardi” sull’isola privata di famiglia. A causa di un incidente misterioso le cose cambiano improvvisamente. I ragazzi sembrano nascondere qualcosa di grave.

“The Bear 4”nuovo capitolo della serie rivelazione degli ultimi anni

Attesa anche la quarta stagione di The Bear che va in onda su Disney+. La serie debutta il 26 Giugno ed è pronta a sorprendere i fans che l’hanno seguita con attenzione. In questo nuovo capitolo i protagonisti, dopo aver affrontato varie problematiche, scoprono cosa succede veramente quando i sogni si scontrano con la realtà quotidiana. La serie prenderà in considerazione la parte più intima dei protagonisti, e del rapporto nato fra loro e punterà i riflettori sul sacrificio e l’impegno dei personaggi. Inoltre darà rilevanza al prezzo del successo, ma anche al possibile fallimento.

Squid Game 3, Netflix punta su un must

Netflix, piattaforma streaming per eccellenza, punta su Squid game 3 che debutta il 27 Giugno. La serie è diventata un vero must e ha conquistato un pubblico vastissimo. Il mood di Squid Game non è cambiato, ma a quanto pare il gioco, dopo due stagioni, si farà ancora più duro e impegnativo. Seong Gi-hun è pronto a sfidare ancora il sistema, ma dovrà affrontare sfide estreme caratterizzate da momenti di tensioni e pressioni, Ovviamente non mancheranno le critiche da parte dell’opinione pubblica.