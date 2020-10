Le Parole della Settimana inizia la sua stagione 2020-21 questa sera, sabato 3 ottobre, con Massimo Gramellini e i suoi ospiti su Rai 3 dalle 20.20 alle 21.45. Se la filosofia del programma e la conduzione non cambiano, qualche news si ha nella composizione del cast fisso, che vede l’ingresso di Veronica Pivetti e del prof. Roberto Vecchioni, una presenza solitamente poco incline alla televisione. A lui il compito di raccontare, in ogni puntata, la storia di una parola. A Veronica Pivetti è invece affidato un “monologo semiserio sull’attualità”, che fa venire in mente lo ‘spazio Littizzetto’ dell’amico Fabio Fazio, ormai tornato a casa, nel prime time di Rai 3.

Un’altra eco del programma dell’amico Fazio è la presenza di un critico d’arte: Gramellini punta sul giovane Jacopo Veneziani che, nella prima puntata, prenderà spunto dalla rielaborazione di Francesco Vezzoli di un dipinto del ‘600, per parlare della figura dell’influencer nella storia dell’arte. La madonna della Ferragni, a occhio e croce. Quella tanto amata ‘dal’ Codacons.

Spazio alla satira con Saverio Raimondo che in ogni puntata propone un videoracconto sull’evento del momento per lui più rilevante della settimana: il debutto è tutto per il monopattino, ormai trend (pericoloso) del 2020.

Le Parole della Settimana, ospiti prima puntata 3 ottobre 2020

Gli ospiti della prima puntata sono Paolo Mieli, lo scrittore Jonathan Bazzi, finalista al Premio Strega 2020, e l’editorialista de La Stampa Michela Marzano. In chiusura di puntata non manca la “Buonasera” di Massimo Gramellini, ovvero il suo monologo, ispirato ai fatti di cronaca.

Le Parole della Settimana, come seguirlo in diretta tv e in live streaming

Il programma va in onda ogni sabato dalle 20.20 alle 21.45 su Rai 3, su Rai 3 HD (503) e in live streaming su RaiPlay, dove è poi disponibile on demand.