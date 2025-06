Le new entry di Un Posto al Sole: chi arriva nella soap

I prossimi episodi segneranno un cambio di passo per Un Posto al Sole. Ritmi sempre più frenetici per la soap che ruota intorno a Palazzo Palladini. Al centro delle trame ci sarà l’aggressione di Gennaro ad Antonietta. Gagliotti sfogherà sulla moglie la frustrazione per il fallito tentativo di seduzione di Elena. Pieno di rabbia, arriverà a metterle le mani addosso e a picchiarla.

Spettatrice in lontananza dell’incredibile scena di violenza sarà Marina Giordano, sgomenta davanti a un volto del tutto inedito del socio. Ma l’esplosione di violenza di Gagliotti sarà soltanto una delle storie che terranno gli spettatori con il fiato sospeso. Nella soap ambientata a Napoli troveranno spazio anche trame meno pesanti, con l’arrivo di personaggi nuovi e il ritorno di volti già noti ai fan di Un Posto al Sole.

Un Posto al Sole tra «déjà vu» e «new entry»: ecco chi entra nella soap

Il primo ritorno sarà quello di Micaela Cirillo (interpretata come sempre da Gina Amarante). La gemella di Manuela presto rientrerà a Napoli. Il suo ritorno all’ombra del Vesuvio coinciderà con l’esordio di una vera e propria new entry: Simone Di Pasquale, uno dei volti iconici di Ballando con le stelle. In Un Posto al Sole si chiamerà Pasquale di Simone e vestirà i panni di un personaggio molto simile alla sua persona reale.

Pasquale Di Simone sarà infatti il maestro di ballo di Micaela, che a lui si rivolgerà per imparare i balli caraibici. L’incontro tra i due avvierà una dinamica dagli sviluppi imprevedibili e molti segnali lasciano pensare che tra i due possa nascere una storia d’amore. Malgrado le voci che volevano Gina Amarante impegnata soltanto nella parte di Manuela, è confermato il ritorno a Napoli della più irrequieta delle sorelle Cirillo.

Tra Micaela e il suo maestra di danza scatterà subito qualcosa di superiore alla semplice simpatia. Lui si avvicinerà a lei mentre Micaela sarà presa dal tentativo di vendicarsi di Gabriella. Pasquale saprà leggere dentro di lei, andando oltre la maschera cinica e arrogante dietro la quale Micaela nasconde una profonda vulnerabilità.

Altri due ritorni per Un Posto al Sole

Ma non è finita qui. È ufficiale anche il ritorno di Chiara Petrone (interpreta da Alessandra Masi), pronta ad accorrere in aiuto di Marina Giordano. Chiara è la figlia del ricco imprenditore Giancarlo Petrone, morto in un incidente d’auto, già protagonista di una relazione con Marina. Ex fidanzata di Nunzio, alla morte del padre gli subentra alla testa delle aziende di famiglia. Da lei Marina e Roberto rilevano la proprietà di Radio Golfo 99.

Roberto e Marina dovranno fare i conti con la crisi senza precedenti ai Cantieri Flegrei e saranno costretti a dare maggior spazio decisionale a Gagliotti – sempre più impegnato a fare una corte serrata a Elena – ma Marina non si rassegnerà a una soluzione del genere. Andrà dunque alla ricerca di un’alternativa credibile: quella di una figura fidata e con ampie disponibilità economiche.

Il primo nome sulla lista di Marina sarà proprio quello di Chiara Petrone, malgrado le tensioni tra le due sul piano personale e professionale. Oltre a essere un’ottima carta da giocare per risolvere la spinosa partita dei Cantieri, il ritorno di Chiara potrebbe portare Nunzio a riaccendere un sentimento mai veramente spento con possibilità di nuovi intrecci sentimentali.

Infine, si vocifera anche di un possibile ritorno a breve del magistrato Eugenio Nicotera. Ultimamente Paolo Romano, l’attore che presta il volto a Eugenio Nicotera, è stato fotografato sul cast della soap e ha condiviso diverse foto con Ilenia Lazzarin (alias Viola Bruni). Non ci sono voci ufficiali, ma la possibilità di un suo ritorno nella prende sempre più quota.

Vivendo e lavorando a Napoli, il magistrato anti-camorra (nonché ex di Viola) vede spesso Antonio e potrebbe riallacciare con facilità i rapporti anche con Damiano e altri personaggi della soap. La sua storia con Lucia è ormai acqua passata e anche in questo caso potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra lui e Viola visto che il rapporto tra la docente e Damiano appare ormai logoro e senza prospettive.