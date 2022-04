Le Iene: il Passaparolaccia di Ilary Blasi su Belen Rodriguez, Barbara d’Urso (video)

Ilary Blasi, ieri sera, durante l’ultima puntata de ‘Le Iene’, è stata la protagonista di ‘Passaparolaccia’. La conduttrice de ‘L’Isola dei Famosi‘ è stata chiamata a dare dei giudizi su alcuni/e colleghi/e e personaggi del mondo dello spettacolo: Belén Rodriguez, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Michelle Hunziker, Alfonso Signorini, Barbara D’Urso, Fabrizio Corona, Francesco Totti (Qui, il video).

L’attenzione del popolo del web, però, è caduta su due dichiarazioni molto precise:

Non l’ho mai baciato, me manca. Non c’ho mai fatto pensierini, non è brutto, ma non c’ho mai pensato. Come definisco il suo modo di lavorare? Ah perché lavora? Cosa dice in giro di me questa persona? tante cose. Se ha più nemici o amici? Direi 50 e 50 dai. Ha più sofferto o fatto soffrire? Sempre 50 e 50. Cosa gli direi se lo incontrassi in ascensore? “A che piano scende?” Se devo descriverlo con una parola direi furbo.

Da 0 a 10 come voto le do 8, non la conosco benissimo. Come professionista le do un 7. Tra noi due sono invecchiata più io. Se c’ho fatto un pensierino? No, nemmeno da ubriaca, però ci siamo baciate. Un voto al bacio? Un bacetto innocente quindi 6. Se è una numero 1 nella professione? Nel lavoro non è una numero 1. Il suo pregio più grande è che è molto bella. Se mio marito ricevesse un messaggio da questa donna mi ingelosirei? Mi farei delle domande. Come parola per descriverla direi wow.

La conosco da 20 anni circa. C’è sempre stata simpatia tra noi sì. Affetto? No, è una parola impegnativa. Se abbiamo mai litigato? Ma assolutamente no. Non siamo mai uscite insieme, ma la conobbi durante una vacanza. Professionalmente l’apprezzo e mi piace il suo modo di lavorare. Trovo che sia una grande professionista. Ovviamente siamo due generi diversi. Non c’è nulla che le invidio e non penso proprio che lei mi invidi nulla. Se guadagna molto più di me? Penso di sì. Se ha sempre parlato bene di me? Io ti dico di sì. Se devo descriverla con una parola scelgo professionista.

