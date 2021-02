Mai invitato, mai intervistato, ma anche mai citato. Myrta Merlino in questi mesi è stata ben alla larga dalle vicende che riguardano Domenico Arcuri, nonostante l’ex marito sia da mesi, ogni giorno, per un motivo o per l’altro, in cima al dibattito politico.

A rompere il tabù non poteva che essere Vittorio Sgarbi. Ingestibile, imprevedibile e soprattutto senza freni, il critico d’arte – neo candidato a sindaco al Comune di Roma – ha chiamato in causa il ‘commissario’ durante il suo intervento a L’Aria che tira, provocando l’inevitabile imbarazzo della padrona di casa.

E pensare che a stuzzicare Sgarbi, involontariamente, era stata la stessa Merlino, curiosa di sapere cosa stesse osservando sul suo smartphone. “Guardavo i messaggi arrivati su di noi, sono molto positivi”, ha confessato il parlamentare. Parole che hanno ingolosito la giornalista: “Sono anche per me?”.

Un assist perfetto (dipende dai punti di vista) per Sgarbi: “Sì, sì. Tutti dicono che sei bella, buona e gentile e non capiscono come hai fatto a vivere col commissario, perché sei in uno stato d’emergenza e invece tu devi vivere una vita serena. Ero io adatto a te”. La Merlino non ha mosso ciglio, abbozzando un sorriso, salvo poi rivolgersi ironicamente all’ospite: “Sgarbi ti odio, ti odio!”.

Lo scorso novembre, interpellata da TvBlog proprio sul tema Arcuri e sull’opportunità di intervistarlo, la Merlino aveva ammesso l’esistenza di un ‘ostacolo’: