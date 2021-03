Un’assenza causata da problemi fisici che ormai dura da oltre una settimana. A L’Aria che tira Francesco Magnani sta facendo da giorni le veci di Myrta Merlino bloccata a casa da malanni che l’avevano tormentata in diretta nel corso delle sue ultime apparizioni. Una situazione che l’aveva costretta anche a condurre da seduta, prima che fosse costretta ad alzare bandiera bianca.

Magnani però ha voluto rassicurare gli spettatori spiegando loro che la padrona di casa continua a lavorare da casa, segnalando temi di discussione e storie, come quella di Francesco, un soggetto fragile in attesa di vaccinazione.

“Sono contento di aver dato voce a Francesco, non solo perché rientra nel dibattito che stiamo facendo – ha spiegato Magnani – ma perché questa storia, questo videomessaggio, mi è stato segnalato da Myrta Merlino. Lo sapete, Myrta in questi giorni non è qui nel suo studio, ma sta leggendo le tante mail che arrivano a ‘Dillo a Myrta’, il canale diretto tra questa trasmissione e il nostro pubblico. Myrta tornerà a brevissimo alla sua Aria che tira, ma come vedete continua a lavorare”.

Non è la prima volta che Magnani si ritrova a sostituire la conduttrice campana. Ormai consueta è infatti la staffetta estiva, con il giornalista – nonché tra gli autori della trasmissione di La 7 – che porta avanti il talk tra giugno e settembre.