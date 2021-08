L’aria che tira 2021-2022: puntate, contatti e diretta streaming

Undicesima edizione per L’aria che tira, che torna in onda nel daytime mattutino di La7 anche nella stagione 2021-2022. Il 3 ottobre ricorrono poi i dieci anni dall’esordio della trasmissione condotta quotidianamente da Myrta Merlino, che solo talvolta lascia spazio al collega Francesco Magnani, conduttore della versione estiva del programma. La storia de L’aria che tira parte, infatti, il 3 ottobre 2011, giorno in cui viene inaugurata la prima edizione, che terminerà il 22 giugno 2012. Il programma segue ogni giorno le vicende politiche del Paese e le racconta con i protagonisti sulla scena.

L’aria che tira 2021-2022: puntate

L’aria che tira è in onda sulla rete di proprietà di Urbano Cairo tutti i giorni dal lunedì al venerdì. La partenza del programma di Myrta Merlino è a ridosso del termine di Coffee break: l’inizio delle puntate quindi è previsto attorno alle 11:00. La trasmissione va in onda fino alle 13:30, andando a precedere l’edizione di metà giornata del telegiornale diretto da Enrico Mentana.

L’aria che tira 2021-2022: contatti

L’aria che tira è presente su tutti i tre principali social network, ovvero Facebook, Twitter e Instagram. Sia su Facebook sia su Instagram si può comunicare in privato con la pagina del programma, mettendosi in contatto indirettamente con la redazione. Inoltre su Instagram è contenuto il rimando a un indirizzo di posta elettronica per scrivere alla trasmissione. L’indirizzo è il seguente: [email protected]. Myrta Merlino, nella prima fase della pandemia, nella primavera 2020, ha messo a disposizione un altro indirizzo, in cui è possibile scrivere direttamente a lei. L’indirizzo, che dovrebbe essere ancora attivo, è [email protected].

L’aria che tira 2021-2022: autori

L’aria che tira è un programma di Myrta Merlino, Mimmo Torrisi, Ermano Corbella (anche regista della trasmissione), Riccardo Zambon, Michele Caropreso, Francesco Magnani, scritto con Claudia Andreozzi, Melania Petriello, Andrea Punzo e Roberto Scafuri.

L’aria che tira 2021-2022: diretta streaming

Il programma condotto quotidianamente da Myrta Merlino è disponibile in diretta streaming sul sito de La7, dove le puntate sono reperibili anche una volta terminata la messa in onda. Il sito fornisce anche un’insieme di clip dei vari momenti delle puntate.