Domenica prossima, 27 settembre 2020, torna in prima serata L’Allieva, la serie di Rai1 tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola, coprodotta da Rai Fiction ed EndemolShine Italy, giunta alla terza stagione. Blogo ha incontrato la protagonista Alessandra Mastronardi, che torna a vestire i panni di Alice Allevi.

Sarà l’ultima stagione? Non lo so, forse, può essere, vedremo. Ci sono tanti punti interrogativi a cui bisogna rispondere. Se ci fosse una quarta stagione senza di me, la curiosità sarebbe mondiale, certo che la vedrei e sosterrei anche la nuova protagonista. La mia erede? Ci devo pensare (ride, Ndr).

In attesa di capire se effettivamente – come sembra – la Mastronardi dirà addio alla serie diretta da Fabrizio Costa e Lodovico Gasparini, ecco il bilancio dell’attrice:

Quando ho iniziato a girare L’Allieva avevo molti dubbi, avevo messo in discussione me stessa, il mio lavoro, chi ero come donna e come ragazza; oggi, dopo quattro anni, ho un po’ più di certezze e di risposte. Questo ruolo mi ha fatto confrontare con i miei limiti, sono molto grata a questo personaggio.