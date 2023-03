In onda stasera in prime time su Canale 5 La Tv dei 100 e Uno, lo show condotto da Piero Chiambretti nel quale i protagonisti assoluti sono i bambini.

Si tratta del terzo e ultimo appuntamento con la trasmissione in onda sulla rete ammiraglia del gruppo Mediaset, che a fronte di risultati positivi potrebbe tornare con una nuova edizione. Una strategia di palinsesto che ricorda un altro esperimento con i giovanissimi, ovvero The Voice Kids su Rai1, che nella prossima stagione televisiva tornerà grazie al gradimento da parte del pubblico con le prime due puntate.

Nella terza puntata i 100 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni della trasmissione terranno compagnia ai telespettatori con la loro spontaneità. A sottoporsi al fuoco di fila dei ragazzi Gerry Scotti, conduttore simbolo della rete, che ha già all’attivo uno show per bambini, ovvero Chi ha incastrato lo zio Gerry?, programma nato dalle ceneri di Chi ha incastrato Peter Pan? con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Non mancherà l’inseparabile mascotte dello show, ovvero il dinosauro Ignazio.

L’esordio, avvenuto il 15 marzo, aveva registrato 2.197.000 telespettatori, share 15,95%. Gli ospiti in quell’occasione erano stati i conduttori Paolo Bonolis, Michelle Hunziker e il cantante Sfera Ebbasta. Nella seconda puntata, che ha visto ospite la cantante Elettra Lamborghini (peraltro in predicato di fare The Voice Kids, ma il suo posto è stato poi preso dai Ricchi e Poveri), i conduttori di Striscia la Notizia Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, il critico d’arte Vittorio Sgarbi e la conduttrice Belén Rodríguez La Tv dei 100 e Uno ha ottenuto 1.693.000 spettatori pari al 12.6% di share.

La TV dei 100 e Uno: come vederlo in streaming

Il programma andrà in onda su Canale 5 in prime time ma è disponibile anche in livestreaming su Mediaset Infinity. TvBlog seguirà come sempre questa terza puntata in diretta con il suo liveblogging.