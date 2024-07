Come partecipare ai casting per diventare i concorrenti della nuova edizione de La Ruota della fortuna in partenza il 2 settembre 2024

La Ruota della Fortuna torna il 2 settembre 2024: aperti i casting per la ricerca di nuovi concorrenti

E’ stata ufficializzata la data di partenza della nuova edizione de ‘La Ruota della fortuna’. Dopo le settimane celebrative della scorsa stagione (per i 100 anni dalla nascita di Mike), Canale 5 ha deciso di far ripartire lo storico show, già dal prossimo 2 settembre 2024, con un nuovo ciclo di puntate. Accanto a Gerry Scotti, ci sarà nuovamente Samira Lui.

In queste settimane, sono stati aperti anche i casting per partecipare concorrenti al preserale Mediaset che, quest’anno, sfiderà ‘Reazione a catena’ di Pino Insegno. Si legge

“Torna a girare la ruota più famosa della tv!

Vuoi partecipare come concorrente a

LA RUOTA DELLA FORTUNA?

Compila il form (QUI)!

ATTENZIONE: L’ISCRIZIONE È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE PERSONE MAGGIORENNI!”

Per portare a termine l’iscrizione è necessario avere il tuo indirizzo mail valido, un numero di telefono, codice fiscale e due fotografie. Le fotografie dovranno essere due: primo piano del volto e figura intera ((in formato jpg e di peso non superiore ai 6 MB).

Il programma ha debuttato negli Stati Uniti nel 1975, sul canale NBC. Da allora è stato trasmesso in circa 60 paesi. Attualmente è in onda in Danimarca, Germania, Grecia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.

“La Ruota della Fortuna”, prodotto da RTI e realizzato con Endemol Shine Italy. Il quiz è basato sul format “Wheel Of Fortune”, prodotto negli Stati Uniti da Sony Pictures Television, una società di Sony Pictures Entertainment, distribuito da Paramount Global Content Distribution, insieme ai diritti del format.

Come si gioca a La Ruota della fortuna?

Ogni partita de “La Ruota della Fortuna” ha cinque round regolari nei quali i concorrenti potranno richiedere una consonante o comprare una vocale. Alcuni spicchi saranno contrassegnati da un premio in denaro, altri da premi jolly e altri ancora da penalità, come la “Bancarotta”, e il “Passa”.

Nel terzo e quarto round ci saranno anche degli spicchi “speciali”, come quello del “mistero” e quello “express”.

Nei cinque round veloci i concorrenti potranno prenotarsi tramite pulsante, senza girare la ruota, e man mano che appariranno le lettere sul tabellone, provare a dare la soluzione.

I round veloci saranno a tema: la frase da indovinare potrà essere o su una regione italiana, con i suoi monumenti, bellezze paesaggistiche e particolarità, o su altri temi, riguardanti, ad esempio, la storia, la geografia, etc.

Al termine di tutti i round il concorrente che avrà ottenuto il montepremi più alto accederà alla ruota finale. Se il campione, nei 15 secondi a disposizione, riuscirà ad indovinare la frase misteriosa potrà aggiudicarsi, tra le varie opzioni, il super premio: un’automobile.