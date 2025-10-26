La Notte nel Cuore, 5 curiosità sulla soap opera turca amata dal pubblico: tutto quello che si deve sapere

La Notte nel Cuore è una delle soap operas più amata di Canale Cinque, fin dalla sua prima puntata ha appassionato i telespettatori, tanto da registrare anche il 15.4% di share. Un racconto che parte dalla storia dei gemelli Nuh e Melek, che si trovano al centro di lotte familiari, intrighi, tradimenti, dolori e chi ne ha più ne metta.

A sorprendere più di ogni altra cosa di questa seria è sicuramente la location, la splendida Capadoccia, che è patrimonio dell’Unesco proprio per i famosi “camini delle fate” e palazzi scavati all’interno di rocce. Uno scenario davvero meraviglioso che conferisce ancora più fascino a questa dizi. Ci sono alcune curiosità che gravitano attorno a questo sceneggiato turco che interesseranno sicuramente i fan della soap.

Tutto quello che c’è da sapere su La Notte nel Cuore

Non tutti sanno che la produzione ha scelto Capadoccia non solo perché è un luogo bellissimo, con paesaggi da mozzare il fiato, ma anche per il simbolismo che la caratterizza, il contrasto che c’è tra le zone rurali e aride con quelle più lussuose, si ritrova nei conflitti emotivi dei vari personaggi. Una gran parte della soap, inoltre, è girata in location reali, soprattutto le scene esterne come la Notte dell’Hennè, che è una tradizionale festa prematrimoniale che si usa celebrare in Turchia, che è stata girata in diversi villaggi storici, rendendo ancora più autentico il racconto.

Alle curiosità su La Notte nel Cuore si aggiunge il fatto che l’attore che interpreta Nuh, Aras Aydin, era già noto per essere Behram in Tradimento, ma tanti altri protagonisti hanno preso parte ad altre famose dizi. Non tutti sanno che la durata originale degli episodi turchi è di 130 minuti, ma Mediaset – per sue logiche di palinsesti – ha preferito dividere la puntata in parti da 40-45 minuti, mandandone in onda tre a sera.

Ed è così che La Notte nel Cuore è diventato uno degli appuntamenti più atteso dai telespettatori italiani. Tutto nasce da una storia di famiglia, dall’abbandono dei due gemelli che sono stati cresciuti dalla loro nonna e tornano per avere vendetta. L’aspetto che forse piace più al pubblico è il forte legame che c’è tra i due fratelli, non tutti sanno che è il risultato di un duro lavoro da parte dei due attori, che hanno trascorso molto tempo assieme per studiare gesti e dinamiche e rendere reale questo rapporto.

Intanto c’è un’indiscrezione che potrebbe piacere molto al pubblico, pare che TIMS&B Productions stia pensando a un seguito, sebbene non ci siano conferme reali su questa voce, la notizia ha letteralmente fatto impazzire le tante fanpage, anche italiane, che ci sono sui social della dizi. L’ipotesi per i fan de La Notte nel Cuore sarebbe un vero “sogno” che si avvera, ma al momento non c’è alcuna informazione certa a riguardo.